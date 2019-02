Violences en ligne contre les jeunes : L’UNICEF appelle à une meilleure prévention

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a appelé, mardi, à agir de manière concertée pour prévenir et lutter contre la violence en ligne, les cyber-brimades et le harcèlement numérique dirigés contre les enfants et les jeunes à l'occasion de la Journée mondiale pour un internet plus sûr (Safer Internet Day). L'UNICEF a lancé cet appel après une récente étude qui a récolté les réponses de plus d'1 million de jeunes de plus de 160 pays, et a recueilli de nombreuses suggestions dans le cadre d'une série de conférences contre la violence organisées par des étudiants un peu partout à travers le monde. «Nous avons écouté les enfants et les jeunes du monde entier, et leur message était clair : internet est devenu un lieu où la gentillesse n'existe plus. C'est pourquoi en cette Journée mondiale pour un internet plus sûr, l'UNICEF invite tout le monde — jeunes et moins jeunes— à se montrer plus gentil en ligne, et appelle à agir pour faire d'internet un lieu plus sûr pour tout le monde», a indiqué dans un communiqué de presse Henrietta Fore, directrice exécutive de l'UNICEF.

Le cyber-harcèlement peut faire beaucoup de mal, dans la mesure où il peut rapidement atteindre une audience très large, et reste indéfiniment accessible en ligne, suivant virtuellement ses victimes pour le restant de leur vie, a indiqué l'UNICEF. «Trente ans après l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant et la création d'internet, il est temps pour les gouvernements, les familles, les cercles universitaires et le secteur privé de mettre les enfants et les jeunes au centre de leurs politiques numériques», a déclaré Mme Fore.