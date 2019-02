Afin d’atténuer le problème de stationnement à Alger : Réalisation prochaine d’un parking à étages à Kouba

Face au problème récurrent de stationnement de véhicules que rencontre depuis plusieurs années les automobilistes dans la capitale, et avec l’augmentation frénétique du parc automobile, les autorités locales sont déterminées à lutter contre l’absence d’espaces de stationnement. Beaucoup de projets de parking ont été à cet effet réceptionnés et d’autres sont en cours de réalisation dans différentes communes d’Alger.

C’est le cas de Kouba où un parking à étages est prévu. D’ailleurs, la régie foncière de la ville d’Alger vient de lancer un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales portant sur la réalisation de ce parking mais aussi d’une gare routière en corps d’état secondaire.

Inséré dans la presse dont El Moudjahid, cet appel à la concurrence, qui est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilités, a été réparti en huit lots. Le premier concerne les travaux en corps d’état secondaire, le deuxième a été destiné aux travaux de la plomberie et protection d’incendie, le troisième lot aux ascenseurs et le quatrième dédié aux travaux d’électricité. Les autres lots portent sur les travaux de ferronnerie et caissons lumineux, la réalisation de revêtement des voies, la gestion parking attribuée aux professionnels qualifiés et enfin, les travaux de façade en mur rideau.

Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres en question peuvent retirer le cahier de charges au niveau du siège de la direction de la Régie Foncière de la Ville d’Alger (bureau des marchés), sis à Alger-centre. La durée de préparation des offres est, par ailleurs, fixée à 15 jours à partir de la première publication dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et la presse nationale, c’est-a-dire, depuis le 31 janvier dernier. La durée de validité des offres est équivalente à la durée de préparation des offres augmentée de trois mois et l’annonce, quant à elle, sera tenue en séance publique au siège de la direction de la régie.

Il est à signaler que la construction des parkings à Alger est l’un des chantiers prioritaires de la wilaya et des autorités locales. A cet effet, les services de Zoukh ont exigé aux investisseurs ayant obtenu des projets de réalisation de parkings de couvrir le déficit enregistré dans ce domaine et de créer des espaces répondant aux normes modernes et sécuritaires

Le wali d'Alger avait inauguré en 2018 un parking à 8 étages, à El Biar, d'une capacité de 732 places et équipé d'une station urbaine relevant de l'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) vers 6 destinations et de 11 quais, en sus d'un restaurant.

Trois nouveaux parkings d'une capacité de 600 à 800 places de stationnement chacun sont en cours de réalisation à travers plusieurs communes de la wilaya d'Alger et devraient garantir plus de 3.000 places dès leur mise en service, ce qui permettra, certainement, d'alléger le problème de stationnement de véhicules au niveau de la capitale et d'éradiquer les parkings sauvages.

Sarah A. Benali Cherif