Journée mondiale pour un internet plus sûr : Espace virtuel et menace réelle

Hier, nous avons commémoré, à l’instar de la communauté internationale, la journée mondiale pour un internet plus sûr. Une date qui ne fait, à vrai dire, que confirmer les dangers d’une mauvaise utilisation des nouvelles technologies ou un excès qui auront des conséquences désastreuses et dramatiques sur l’internaute, et même aboutir à la mort, parfois.

En effet, se passer de cette dernières est quasiment inimaginable pour certains, inadmissible pour d’autres, à l’heure où les «prouesses» du net sont de plus en plus confirmées, dépassant, parfois, tout entendement logique. Il faut signaler, à vrai dire, que les Algériens ont vu, ces dernières années, leurs premières passions emprunter le chemin de la décadence. Beaucoup diront que comme tous les peuples, chacun doit vivre son temps et même tirer profit de l'expérience des autres, notamment dans le domaine de la technologie et de la science. Ils persistent aussi à considérer le progrès comme un legs transmis à l'humanité entière et du coup, penser un instant à s'en passer, ne relève nullement du bon sens, encore moins de la perspicacité et de la sagesse. Ces derniers temps, en fait, l'outil internet est carrément devenu «l’ami» des Algériens qui ne cessent de manifester leur attachement à celui qui a fini par mériter amplement le qualificatif d’irremplaçable, pour communiquer, étudier, traiter des problèmes administratifs ou tout simplement permettre aux entreprises de se positionner confortablement sur le marché.



La « magie » du net de plus en plus séduisante



Internet s'est transformé en moyen de travail et de communication par excellence de nos jours. Tout le monde est branché. Jeunes et moins jeunes découvrent la «magie» de la connexion, devenue incontournable, vitale même. Aujourd'hui, tous nous avons compris l'importance de cette nouvelle technologie qui a porté haut le défi lancé par les informaticiens pour faire d'Internet une belle invention, à fonctions multiples, alliant rapidité de l'exécution des tâches et le divertissement, en un temps record. Que demander de plus ?

La question n’est pas à poser, certes, avec tout ce qui a été dit et se dit encore, sur les multiples vertus de google, des réseaux sociaux qui savent tout à même de répondre à toutes nos interrogations et satisfaire nos curiosités. Les flux d’informations publiées par ces derniers, mis à jour régulièrement qu’on peut avoir en un simple clic, plaide en faveur de l’outil internet. Cette popularité, malheureusement, est payée parfois très cher par les connectés. Cela va de soi, tout excès est overdosique, donc, dangereux.

Ce n’est point un secret, ce qui devrait nous rendre service, peut nous nuire et se retourner carrément contre nous utilisateurs. Les services de sécurité, ne cessent d’enregistrer des cas d’intimidation, de chantage et d’escroquerie, via le net, chez-nous.

Ces derniers renseignent sur la nouvelle forme de criminalité émergente ces dernières années, prenant ainsi l’aspect du crime électronique.

Il ne faut pas oublier aussi tous ces enfants et adolescents morts parce qu’ils ont tout simplement joué à un jeu pas comme les autres, qui incite au suicide dans sa dernière étape. L’exemple de la baleine bleue qui a fait chez nous plusieurs victimes.



La responsabilité des parents pour éviter des drames



Le risque zéro est tout simplement inexistant pas seulement en terme de sécurité mais aussi de santé, notamment des enfants qui passent beaucoup de temps face à le PC ou tablette.

En plus de la dépendance, les spécialistes parlent de changement de comportements et même de troubles mentaux.

Des études ont même prouvé que surfer tue à petit feu en affaiblissant notre système d’immunité. Aujourd’hui, certes, il est impensable de tourner le dos aux nouvelles technologies de communication, mais il est vivement recommandé de rationnaliser l’utilisation d’internet.

Encore plus, quand les utilisateurs sont des enfants, d’où le rôle des parents à surveiller les sites et les applications visités par ces derniers, d’autant plus qu’on est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise quand on est connecté.

La technologie est une arme qu’il faut savoir utiliser avec prudence et modération afin d’éviter que l’espace virtuel ne se transforme en danger réel, présent en face de nous et chez-soi. Il est temps d’agir avant qu’il ne soit tard. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir.

Samia D.