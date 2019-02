Le chiffre du jour : 22,7 millions de dollars

La Banque africaine de développement (BAD) a signé lundi dernier, un accord de financement de 22,7 millions de dollars, dans le cadre de la construction du corridor routier Abidjan-Lagos. Comprenant un don de 10 millions de dollars de la commission européenne, le nouvel accord devrait permettre d’étudier la faisabilité de la construction d’une autoroute à six voies, de plus de 1.000 kilomètres entre la capitale économique ivoirienne (Abidjan) et Lagos au Nigeria.