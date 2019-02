Association générale des entrepreneurs algériens : Nécessité de réviser le cahier des charges du BTPH

Le secteur du BTPH est-il le parent pauvre de l’industrie ? Au fil des années, et en dépit des promesses, le secteur vit une situation confuse, voire inextricable. Les entorses sont légion, et l’Association générale des entrepreneurs algériens (Agea), dans un communiqué dont nous détenons une copie, appelle à la révision de la mouture actuelle du cahier des charges du BTPH, précisant qu’elle est en «inadéquation avec les besoins actuels». L’urgence est d'adapter cette mouture «à la réalité du contexte actuel». Le tout s’inscrit dans la nécessité de rendre ce document «précis, adapté à la situation et compréhensible par chacun des intervenants». Mais, déplore l’Agea, pour le BTPH, des conditions draconiennes sont exigées limitant l'accès à ces marchés à un nombre très réduit d'entreprise».

Et d’ajouter : «Un cahier des charges n'est pas pour autant nécessairement statique. Son contenu peut tout à fait être modifié au cours du projet (…) et devait répondre aux mutations du marché de la construction et ne pas contenir des conditions draconiennes pour l'attribution de marchés aux entreprises, notamment les PME du BTPH».

Outre ce cahier des charges, sujet à controverses, l’Agea préconise dans son communiqué d’«en finir avec le moins-disant qui n’est pas toujours le mieux-disant». Corollaire : d’une part, nombre d’entreprises «produisent un prix et non pas une offre» ; et de l’autre, les maîtres d’œuvres «se trouvent avec des prestations à la limite de l’acceptable». Pour y remédier, l’Agea estime qu’«il y a lieu de mettre en place la règle du choix du mieux-disant plutôt que le moins-disant. Cette règle se traduit par le fait que le critère prix n'est qu'un critère parmi les critères de choix possibles». L’Association ajoute que «le maître d'ouvrage doit porter une attention particulière à la qualité des prestations fournies ainsi que le respect des modalités d'exécution du marché par le prestataire. Les critères de sélection des entreprises ont toujours déchaîné les passions». Enchaînant, l’Agea dira que pour impulser une nouvelle dynamique à l'industrialisation de la construction, les maîtres d’œuvres ont un «rôle majeur à jouer et pourront tirer l’industrie du bâtiment vers le haut, en imposant des techniques et des matériaux de constructions judicieusement choisis en fonction de l’importance et de la localisation des projets».

D’autre part, le communiqué de l’Agea rebondit sur «l'adaptation de la réglementation sur les marchés publics pour améliorer les critères d'accès à la commande publique et la normalisation des cahiers des charges, afin d'encourager et de développer le recours à l'outil national». A ce sujet, le premier responsable de ladite Association, M. Kheloufi, qualifie d’«inadmissible» la constitution, pour la commande publique, d’une «short list» dans laquelle figurent des entreprises étrangères. Selon ses dires, le chef du gouvernement «aurait donné des instructions pour annuler cette décision» en faveur des dispositions du Code des marchés publics qui stipulent qu’au moins 25% de cette commande devrait être réservée aux entreprises nationales. Fouad Irnatene