Droit additionnel provisoire de sauvegarde : Quels impacts ?

L’instauration par le gouvernement d’un droit additionnel provisoire de sauvegarde, un nouveau dispositif d’encadrement des opérations du commerce extérieur, en remplacement de la suspension provisoire, a suscité, comme il était attendu, des réactions différemment argumentées, auprès des opérateurs économiques, mais aussi des partenaires commerciaux de l’Algérie.

Les mêmes réactions ont suivi d’ailleurs les précédentes mesures restrictives introduites à ce niveau, lesquelles mesures n’ont pas eu les effets escomptés sur la facture de nos importations, jusque-là figée dans le seuil des 40 milliards de dollars et plus. Si le DAPS est censé contribuer à une amélioration de la fiscalité douanière, tout le débat reste centré, par contre, sur son impact par rapport à l’équilibre de la balance commerciale. Selon certains analystes, il ne faudra pas s’attendre à un bouleversement de la structure de nos importations, d’autant plus que certains postes, notamment ceux liés aux intrants et autres besoins indispensables au fonctionnement de notre appareil de production sont incompressibles dans l’état actuel des choses. D’autres estiment que l’introduction du DAPS protégera la production nationale et serait bénéfique au plan de la concurrence. En tout état de cause, les prévisions du gouvernement attestent de cette incapacité à inverser la tendance de sitôt, l’essentiel de nos matières premières étant importées. Selon les indicateurs officiels, les réserves de changes du pays devraient se contracter à 62 milliards de dollars à la fin de l’année en cours avant de chuter à 62,4 Mds de dollars en 2020 et à 33,8 milliards de dollars à fin 2021.

Une donne préoccupante, affirme le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, au moment où les importations devraient aggraver davantage ce déficit. Il est prévu également que les importations de marchandises atteignent un montant de 44 milliards de dollars en 2019, avec un léger repli en 2020 et 2021 (42,9 et 41,8 milliards). Dans le sillage du débat engagé, mardi dernier, sur la question, par la télévision algérienne, le directeur des échanges commerciaux auprès du ministère de tutelle a estimé que la démarche du gouvernement d’imposer cette taxe «a été mûrement réfléchie» et prise en concertation avec l’ensemble des acteurs. Aussi, devait expliquer, M. Messaoud Beggah, la taxe en question répond à cette volonté d’adapter la stratégie commerciale du pays avec les besoins et défis de la sphère économique nationale, et au principe de la liberté du commerce extérieur, conformément aux dispositions de l'Ordonnance n°03-04 du 19 juillet 2003, modifie et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d'importations et d'exportation de marchandises.

M. Smaïl Lalmas, président de l’association nationale Algérie Conseil Export (ACE), devait considérer, pour sa part, que ces taxes destinées à la protection de la production nationale auraient dû être accompagnées par des mesures quant au respect de la qualité des produits importés.

Ces taxes devraient contribuer à décourager les velléités de surfacturation, accorder une marge de concurrence aux produits algériens sur les marchés étrangers, et stimuler l’investissement, sans pour cela affecter le pouvoir d’achat des citoyens. Invité au débat, M. Salah Eddine Abdessemed, vice-président du FCE, et président du conseil national consultatif des PME, a mis en avant l’importance de disposer de mécanismes de suivi et de contrôle de qualité, notamment après une année d’interdiction d’importation, d’autant plus que la fiscalité ordinaire et la préservation de l’emploi, ont connu une réelle stabilité durant ces trois dernières années où plusieurs secteurs ont marqué une évolution notable, pour citer le cas de l’agroalimentaire. Selon l’intervenant, cette taxe serait plus bénéfique que l’interdiction, car elle donne aux opérateurs la possibilité d’avoir des perspectives, et une protection de leur production, dans les termes d’application de cette taxe. Aussi, en ce qui les concerne les opérateurs, ces derniers doivent assumer leurs responsabilités dans le cas où ils n’arrivent pas à des résultats, a-t-il ajouté. Le président du Conseil national consultatif des PME estime que l’efficience d’une telle mesure recommande d’opérer une réorganisation de l’ensemble des filières, sur des indicateurs chiffrés et réels, à même de permettre à tous les secteurs de tirer profit de cette protection décidée par l’Etat, notamment quant il est question de taxes applicables sur les matières premières. Présent à ce débat, qui n’a pas encore révélé tout son contenu, le président de l’association de protection des consommateurs (APOCE) a dénoncé la hausse des prix qui a suivi l’annonce de l’entrée en vigueur de cette taxe. M. Mustapha Zebdi a également insisté sur l’importance du rééquilibrage de l’application des taux définis dans le cadre de cette taxe. Selon lui, il y a des produits qui s’avèrent surtaxés, et d’autres sous taxés, et c’est à ce niveau que réside le problème. Par conséquent, il faudra plus de précisions et d’étude, afin de concrétiser la protection de la production nationale, a affirmé M. Zebdi.

D. Akila