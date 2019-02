M. Bouchareb s’entretient avec l’ambassadrice canadienne : Augmenter le volume des échanges

L'état et les perspectives des relations algéro-canadiennes, notamment dans leur volet relatif à la coopération parlementaire, ont été au centre de l'entretien, tenu hier, entre le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb et l'ambassadrice du Canada en Algérie, Patricia McCullagh, a indiqué un communiqué de l'APN. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué la nécessité «d'augmenter le volume des échanges économiques et d'encourager l'investissement dans le cadre d'une coopération d'égal à égal, tout en œuvrant à soutenir la formation, l'apprentissage et le transfert des technologies», a précisé le communiqué. Par ailleurs, le président de l'APN a affirmé que les récentes réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «avaient renforcé» le rôle des institutions de l'Etat, les acquis démocratiques, notamment en matière de droits de l'homme, et de liberté d'expression et de confession, et la participation de la femme dans la vie politique, ce qui a conféré, a-t-il dit, à l'Assemblée populaire nationale davantage de responsabilité en vue de les concrétiser sur le terrain, l'APN étant considéré comme une interface du pluralisme politique en Algérie. De son côté, l'ambassadrice canadienne a salué l'installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Canada qu'elle a qualifié de «passerelle d'échange parlementaire permettant d'aspirer à davantage de partenariats».