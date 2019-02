Relations Algéro-Tchèques : Un saut qualitatif

Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-République tchèque a été installé mardi dernier a indiqué un communiqué de l'APN. «Les relations entre les deux pays ont connu un ‘‘saut qualitatif’’ sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, soucieux de renforcer ces relations», a soutenu le vice-président chargé des affaires extérieures, Abderrazak Terbèche, qui a présidé la cérémonie d'installation en présence de l'ambassadrice, Lenka Pokorna. Il a affirmé que la mise en place de ce groupe vise «la promotion de la coopération et la coordination des positions dans les différents fora parlementaires, outre l'accord mutuel sur le soutien des candidats des deux pays pour assumer des fonctions internationales». L'ambassadrice a salué «les efforts consentis en faveur de la promotion et de la diversification de la coopération dans les domaines économique et culturel».