M. Guitouni reçoit l’ambassadeur d’Espagne : Projets d’interconnexion électrique et gazière

Le ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu, hier, l’ambassadeur d’Espagne, M. Fernando Moran Calvo-Sotelo, selon un communiqué du ministère. Les deux parties ont abordé l’état d’avancement des projets en partenariat ainsi que les perspectives de coopération et d’investissement, en particulier dans l’exploration, la production, l’exploitation et la transformation des hydrocarbures et les énergies renouvelables. Les parties ont également discuté les projets d'interconnexion électrique et gazière entre les deux pays ainsi que les partenariats dans le domaine de la commercialisation du gaz.