MDS : Décès du coordinateur Hamid Ferhi

Le Coordinateur national du Mouvement démocratique et social (MDS), Hamid Ferhi, est décédé mardi soir, à l'âge de 60 ans, à l'hôpital de Beni-Messous (Alger), a-t-on appris auprès de son parti. Hamid Ferhi, qui a été admis à cet hôpital depuis quelques jours pour une embolie pulmonaire, a été victime d'un accident cardiovasculaire (AVC) en décembre dernier, alors qu'il se trouvait en déplacement à l'intérieur du pays pour accompagner le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle, Fethi Gharès. Père de deux enfants, le défunt a entamé dès son jeune âge son militantisme pour les causes justes et démocratiques. Un engagement qui ne se limitait pas à son appartenance partisane, depuis le Parti de l'Avant-Garde Socialiste (PAGS), avant que celui-ci ne change d'appellation pour devenir le MDS. A l'issue d'un congrès du parti organisé en mai 2013, les membres du Conseil national avaient élu Hamid Ferhi au poste de Coordinateur national alors que le Secrétariat général avait échu à Yacine Téguia et celui de porte-parole à Fethi Gharès. Un ultime hommage est rendu au défunt hier, lors d'une veillée funèbre au siège du parti, sis au 67 boulevard Krim Belkacem (ex-Télemly), avant son enterrement aujourd’hui après la prière d'El Dohr, au cimetière de Staouéli (Alger).