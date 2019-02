Perspectives de la croissance du PIB de l’Afrique : Accélération à 4% en 2019

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique devrait s’accélérer à 4% en 2019 et atteindre 4,1% en 2020, prévoit la Banque africaine de développement (BAD). «Ce taux reste néanmoins insuffisant pour résorber les déficits budgétaires et courants persistants et à une dette devenue parfois insoutenable. Il faut donc que les pays accélèrent leur taux de croissance et renforcent son efficacité pour créer des emplois décents», note la BAD dans son dernier rapport sur les Perspectives économiques en Afrique 2019. Par région, la BAD prédit que la croissance économique de l’Afrique de l’Est devrait être, en 2019, de 5,9% (6,1% en 2020), suivie de l’Afrique du Nord à 4,4% (4,3%), de l’Afrique de l’Ouest à 3,6% (3,6%), de l’Afrique centrale à 3,6% (3,5%) et de l’Afrique australe à 2,2% (2,8%). En matière d’emploi, les perspectives 2019 de la BAD montrent que les résultats macroéconomiques sont «meilleurs» lorsque l’industrie mène la croissance. En effet, la population africaine en âge de travailler devrait passer de 705 millions de personnes en 2018 à près d’un (1) milliard d’ici 2030. Avec l’arrivée de plusieurs millions de jeunes sur le marché du travail, la pression pour fournir des emplois décents va s’intensifier. Au rythme actuel de la croissance de la main-d’œuvre, l’Afrique doit créer chaque année environ 12 millions de nouveaux emplois pour contenir l’augmentation du chômage. «Une croissance économique forte et durable est indispensable à la création d’emplois, même si cela n’est pas suffisant. La source et la nature de la croissance sont également des éléments importants», indique la BAD.



L’intégration régionale pour la prospérité économique de l’Afrique



Cette année, le thème spécial choisi par la BAD est l’intégration régionale pour la prospérité économique de l’Afrique. Cette intégration couvre non seulement la coopération commerciale et économique mais aussi la fourniture de biens publics régionaux. Ainsi, l'institution financière africaine pense qu'»une Afrique sans frontière constitue le fondement d’un marché continental concurrentiel qui pourrait devenir un centre d’affaires au plan international.» Ainsi, une Afrique intégrée contribuerait à éliminer les situations de monopoles tout en renforçant les retombées transfrontalières entre les pays côtiers et les pays enclavés. Bien plus encore, l’intégration régionale peut améliorer la sécurité régionale, car l’expansion du commerce international est souvent corrélée à un niveau de conflits réduit. Par ailleurs, les nouvelles recherches sur lesquelles se fondent cette édition des Perspectives montrent que cinq mesures de politique commerciale pourraient porter les gains totaux de l’Afrique à 4,5 % de son PIB, soit 134 milliards de dollars/an.

Il s’agit en premier lieu d’éliminer tous les tarifs bilatéraux appliqués aujourd’hui en Afrique. Il est également question de rendre les règles d’origine «simples», «souples» et «transparentes» et éliminer tous les obstacles non tarifaires au commerce des biens et des services sur la base de la nation la plus favorisée. Il est aussi impératif de mettre en œuvre l’accord de facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de réduire les temps de passage aux frontières et les coûts de transaction liés à des mesures non tarifaires.

À cela s'ajoute l’impératif de négocier avec d’autres pays en développement en vue de réduire de moitié leurs barrières tarifaires et non tarifaires sur la base de la nation la plus favorisée. En outre, les Perspectives 2019 examinent les gains possibles en matière de biens publics régionaux, tels que l’harmonisation des cadres de gouvernance financière, la mise en place de pools énergétiques multinationaux, l’ouverture du ciel à la concurrence et l’ouverture des frontières à la libre circulation des personnes, des biens et des services.