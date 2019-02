Salon de l’électricité et des énergies renouvelables d’Alger : Plus de 120 exposants

Plus de 120 exposants nationaux et internationaux prendront part à la 2e édition du Salon de l'électricité et des énergies renouvelables (SEER), qui se tiendra du 10 au 13 février à Alger, ont indiqué hier les organisateurs de cette manifestation économique et scientifique. Ce Salon est un espace pour présenter les dernières innovations dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables, ont-ils expliqué, lors d'une conférence de presse. Cette 2e édition du SEER a pour but également de présenter des solutions innovantes dans la production de l'énergie, de la transmission, de la distribution, du stockage et de l'éclairage, afin d'apporter des solutions pratiques et durables aux différents problèmes, à l'instar du gaspillage de l'énergie, ont-ils précisé. Ce Salon ambitionne, notamment, d'être un espace répondant aux besoins énergétiques du pays et d'échanger des solutions innovantes et d'avenir, surtout dans les domaines de l'économie de l'électricité et de la lutte contre la contrefaçon, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables (solaire et éolienne). Cette année, le SEER accueille 7 pays participants (Allemagne, France, Espagne, Chine, Tunisie, Turquie et Arabie saoudite), afin qu'ils partagent, avec les professionnels algériens, leurs solutions novatrices contre le gaspillage de l'énergie et la contrefaçon des équipements pouvant provoquer des accidents domestiques et industriels graves.

En marge du Salon, des conférences seront animées par des spécialistes, tandis que des clubs scientifiques seront organisés par des étudiants qui viendront enrichir le Salon en termes de réflexions et d'actualités dans le domaine des énergies du futur. Les thématiques qui seront présentées concernent l'éclairage économique, l'efficacité énergétique du bâtiment et le compteur électrique intelligent. En outre, un projet «Tipaza Smart-City» sera présenté par l'Unité de développement des équipements solaires du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER).