Révision des listes électorales : Les prestations électroniques à la rescousse

Les prestations électroniques du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, contribuent à l’amélioration de l’opération de la révision exceptionnelle des listes électorales, a indiqué lundi à Constantine, l’inspecteur central et président de la commission chargée du contrôle, d’accompagnement et d’aide à la révision exceptionnelle des listes électorales, Abderrahmane Bey.

Intervenant lors de sa visite à la commune de Sidi Rached pour s’enquérir des conditions de préparation aux élections à la wilaya de Constantine, M. Bey a précisé que «les services de la commission qu’il préside veille à assurer le bon déroulement de l’opération de la révision exceptionnelle des listes électorales débutée le 23 janvier jusqu’au 6 février en prévision à la prochaine élection présidentielle prévue le 18 avril 2019».

«Le ministère de l’Intérieur a créé 7 nouvelles prestations via son site électronique pour permettre aux inscrits aux listes électorales de connaître les centres et bureaux de vote», a fait savoir le même responsable.

Concernant la révision exceptionnelle des listes électorales dans la wilaya de Constantine, M. Bey a assuré que «l’opération se déroule dans de bonnes conditions», évoquant, dans ce sens, certaines observations «relatives à quelques questions techniques qui seront remédiées graduellement».

Le déroulement des applications électroniques pour la vérification des listes électorales se poursuit normalement au niveau des communes, a aussi affirmé, hier, le chef d’une délégation du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Dans une déclaration à la presse lors de sa visite dans la commune d’Es-Sénia, Abdelhamid Adjiri, inspecteur central, chargé du contrôle d’aide à la révision exceptionnelle des listes électorales a souligné que le travail en rapport ave les applications pour la vérification des inscriptions des électeurs dans le fichier local se poursuit normalement, assurant qu’aucune difficulté n’a été enregistrée au niveau des communes visitées de la wilaya d’Oran. «Une solution technique concernant la version 2 du système d’information, qui s’est posée lundi à Bir El Djir, a été aussitôt réglée», a fait observer le même responsable. La délégation s’est rendue dans la commune d’Arzew où elle s’est enquise sur place de la mise en place des six applications électroniques conçues pour apporter des corrections au fichier d’état civil en cas de décès, de radiation, de double inscription, réinscription, de changement de résidence et de vérification. «L’objectif est d’accélérer le rythme des applications qui visent à faciliter le travail des cadres locaux leur permettant d’avoir plus de visibilité de l’opération de la révision exceptionnelle des listes électorales», a-t-on indiqué. Même chose en ce qui concerne la communauté algérienne à l’étranger, a fait savoir l’inspecteur central du ministère, précisant que les applications visent à rapprocher les Algériens des consulats. «Nous sommes en train de chercher des mécanismes qui permettent de rapprocher davantage les émigrés des consulats pour leur permettre d’accomplir leur devoir électoral dans de meilleures conditions», a t-il déclaré.