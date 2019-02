Manque de médecins spécialistes : Un problème à résoudre progressivement

Le manque de médecins spécialistes est un problème national qu'on s'efforce de «résoudre progressivement», a affirmé hier à Khenchela le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui. «Le manque de médecins spécialistes ne se limite pas uniquement à la wilaya de Khenchela», a relevé le ministre qui réagissait à un exposé relatif au secteur de la santé, présenté au siège de la wilaya, ajoutant que ''c’est un problème que le ministère s'emploie à dénouer au fur et à mesure en formant un nombre suffisant de médecins». Dans ce contexte, M. Hasbellaoui a promis d’œuvrer à résoudre tous les problèmes du secteur de la Santé à Khenchela, faisant savoir que «plusieurs structures de santé de proximité de cette wilaya vont bénéficier, durant cette année, de 10 nouvelles ambulances en plus de l’équipement de différents établissements de santé en matériel médical de pointe». Le ministre de la Santé a entamé sa visite dans la wilaya en supervisant la livraison de 7 ambulances au profit d’établissements de santé situés dans les communes de Babar, M’sara, Khenchela, Djellal, Remila, Yabous et Bouhmama. Il a également inauguré une polyclinique dans la région de Ouled Azzeddine, dans la commune de Mehmel, et inspecté les travaux de construction d’un hôpital dans la commune de Babar et de 2 structures de santé dans les communes de Ouled Rechache et Chechar, assurant que celles-ci seront mises en service dans «les meilleurs délais». Le ministre poursuivra sa visite en se rendant à la polyclinique du nouveau pôle urbain du chef-lieu de wilaya, et présidera la mise en service de l’extension de l’établissement public hospitalier (EPH) Ahmed Ben Bella dont la capacité est passée de 120 à 240 lits, de même qu’il assistera à la mise en service d’une polyclinique située sur la route de Batna et inspectera les travaux de réalisation d’un hôpital dans la commune de Bouhmama.