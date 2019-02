Diabète : 4 millions de personnes atteintes

La 12e journée de diabétologie de l’EHU d’Oran se tiendra à partir d’aujourd’hui en cours, avec plusieurs thématiques en rapport avec cette maladie, qui touche quelque 4 millions d’Algériens, a indiqué à l’APS, le président du comité d’organisation, Mohamed Belhadj. Plus de 500 participants sont attendus à cette rencontre organisée sous l’égide de la société francophone du diabète, a-t-on précisé, ajoutant que des spécialistes des quatre coins du pays et de l'étranger, en l’occurrence Maroc, Tunisie, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Sénégal, Côte d’ivoire, France, Belgique, Guinée et Etats-Unis d'Amérique, prendront part à cet événement. Plusieurs thématiques liées au diabète seront débattues au cours de cette rencontre, telles que «la place de l’insuline dans le traitement du diabète de type 2», «le démembrement des diabètes de l’adulte», «le choix des antidiabètes pour traiter les diabétiques de type 2», «l’individualisation de la prise en charge du DT2 mythe ou réalité». Des ateliers sont, par ailleurs, prévus au profit des spécialistes avec des thématiques d’actualité comme «l’autocontrôle glycémique en 2019», «Contraception et diabète», «La technique d'injection d'insuline : un élément essentiel et pourtant négligé de l'équilibre glycémique» et «Pied diabétique», animés par des spécialistes de renom. Le diabète est une maladie qui évolue à grande vitesse dans la société algérienne, souligne M. Mohamed Belhadj, expliquant qu’une hygiène de vie et la prévention sont des éléments indispensables pour équilibrer la glycémie et éviter bien des complications au niveau du rein, des yeux et des pieds.