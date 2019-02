Gestion des déchets : Un cadre de vie salubre

Un projet-pilote de gestion des déchets ménagers sera lancé dans deux communes de la wilaya d’Ouargla, retenue pour cette opération parmi quatre wilayas du pays par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et celui de l’Environnement et des Énergies renouvelables, a-t-on indiqué, lors d’une rencontre hier au siège de la wilaya. Les communes de Touggourt et d’Ouargla ont été choisies pour cette «opération-pilote» initiée en coordination avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et visant à un développement global et intégré en matière de préservation de l’environnement et la mise sur pied d’entreprises contribuant efficacement à l’amélioration de l’image des villes, a-t-on expliqué, lors de cette rencontre consacrée à l’amélioration de la gestion des déchets. L’amélioration de l’attractivité des villes constitue une «action prioritaire» pour le ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a indiqué le directeur des activités territoriales et de l’urbanisme au ministère, Abdelwahab Bertima, soulignant que l’ensemble des infrastructures et autres exigences urbaines d’aménagement et d’entretien des équipements publics ne suffisent pas, à elles seules, à offrir un cadre agréable au citoyen si elle ne sont pas associées à un cadre de vie salubre.