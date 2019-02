Ouverture de bureaux postaux : Améliorer les prestations

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane-Houda Faraoun, a effectué, dans l’après-midi d’hier, une visite du travail et d’inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, où elle s’est enquise de l’état de mise en œuvre des instructions données, lors de sa visite dans cette wilaya, le 12 juin 2018, au sujet de la réouverture des bureaux de poste, qui étaient fermés pour des raisons sécuritaires.

Dans ce cadre, madame Imane-Houda Faraoun, accompagnée du wali, Abdelhakim Chater, s’est rendue au village Taqa, dans la commune de Mkira, une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou, pour visiter le bureau de poste du village qui a été réouvert après des travaux de réhabilitation et d’aménagement. Avec la mise en service de ce bureau, le nombre de bureau de poste réouverts s’élève à 20 sur les 29 qui étaient fermés durant la période du terrorisme.

La délégation ministérielle s’est rendue ensuite au village Boufhima, dans la commune de Draâ El-Mizan (plus de 40 km au sud de Tizi Ouzou), pour procéder à la réouverture d’un autre bureau de poste. Ce bureau fait partie d’une deuxième liste regroupant 15 bureaux à rouvrir.

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a rappelé, en cette occasion, que la réouverture de ces bureaux de poste est intervenue en couronnement du retour de la sécurité dans la région, grâce à la politique de réconciliation nationale prônée par Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a fait savoir que les bureaux de poste de la wilaya, y compris ceux se trouvant dans les villages, seront renforcés en personnel, pour améliorer la qualité de la prestation de service. Elle a aussi rappelé la nécessité de prévoir des structures devant abriter les bureaux de poste à travers les nouveaux pôles urbains en réalisation ou projetés pour réalisation.

La réouverture de ces bureaux de poste, fermés pendant plusieurs années, contribuera au renforcement du réseau postal de la wilaya, et permettra d’améliorer à la fois la densité postale et la qualité du service fourni au citoyen, a par ailleurs indiqué la ministre, qui venait d’achever une première visite du travail et d’inspection dans la wilaya de Boumerdès, où elle a assisté à une séance de présentation sur le paiement par terminaux électroniques (TPE) d’Algérie Poste, au niveau de l’Actel de Boudouaou, qu’elle a inaugurée, à l’occasion de cette visite. «Cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la généralisation de l’utilisation des moyens et instruments de paiement électronique, permet, notamment, de garantir la sécurité, la fiabilité et la transparence des transactions commerciales», a indiqué la ministre, dans un communiqué de presse remis aux journalistes et dans lequel il était également précisé que depuis le mois de novembre de l’année dernière, 778 TPE ont été déployés par Algérie Poste au niveau national.

Bel. Adrar