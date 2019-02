Ministère de l’éducation/syndicats : un projet de protocole d’accord sur la table

« Nous avons discuté avec des partenaires sociaux qui ont fait preuve d’esprit de responsabilité et avons abordé la plupart de leurs revendications, en répondant à certaines d’entre elles, alors que d’autres seront soumises à des commissions spécialisées », a déclaré la ministre de l’Education, Nouria Benghabrit.

En effet, après la série de rencontres de concertation tenues par le ministère de l’Education nationale avec l’ensemble des syndicats du secteur, pour examiner la liste des revendications, un projet de protocole d’accord leur a été proposé, celui-ci ayant trait à leurs propositions, en attendant une réponse officielle. « C’est un début de dialogue entre les deux parties. Nous avons convenu que la réponse au projet de protocole d’accord des propositions émises se fera par écrit de manière officielle », a-t-elle précisé.

Qualifiant les revendications des partenaires sociaux du secteur de l’Education comme étant « légitimes et crédibles, du fait de leur caractère pédagogique », la ministre a noté qu’un accord a été trouvé concernant la plupart des doléances relatives aux œuvres sociales, ajoutant que son département ministériel a apporté les précisions nécessaires sur plusieurs préoccupations de ses partenaires.

Il faut dire que la ministre de l’Education nationale appelle depuis plus de trois semaines à privilégier la piste du dialogue, afin de préserver la stabilité de l’école. D’ailleurs, elle a affirmé que le ministère est prêt à organiser d’autres rencontres pour enrichir ce projet de protocole, tout en appelant les syndicats à organiser des rencontres avec tous les partenaires sociaux (syndicats et associations de parents d’élèves) pour examiner les revendications soulevées. Elle a promis, dans ce sens, de prendre en charge celles à caractère pédagogique.

La plateforme de revendications porte essentiellement sur des aspects socioprofessionnels et pédagogiques, à l’instar de la reclassification du personnel du service économique, celui de l’orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les laborantins et les superviseurs, outre le maintien de la retraite proportionnelle sans condition d’âge et la mise en place de mécanismes rétablissant l’équilibre du pouvoir d’achat.

Les syndicats grévistes revendiquent, également, d’actualiser la prime de la zone sur le nouveau salaire de base outre que celui adopté en 1989, de permettre aux professeurs formés avant le 03 juin 2012 de bénéficier d’une promotion au grade de professeur formateur en valorisant leur expérience professionnelle, de préserver les vacances de fins de semaine, et d’octroyer au personnel le droit à un congé de maladie.

Sur le plan pédagogique, les représentants des syndicats revendiquent notamment la révision des programmes scolaires en fonction du niveau des apprenants, et particulièrement ceux de l’école primaire, l’amélioration de la formation, des conditions de travail et de scolarisation, la réalisation d’un enseignement de qualité, la réduction du volume horaire pour l’ensemble des paliers en respectant le volume de travail et les tâches assignées, la préservation du pouvoir pédagogique des enseignants et la liberté d’exercer le travail syndical.

Les syndicalistes ont salué la position de la tutelle qui fait preuve, selon eux, de « sa bonne foi » dans l’examen des questions posées, notamment en ce qui concerne le volet pédagogique.

Ils ont, cependant, « convenu » que les autres points, comme la suppression de l’article 87 bis, le maintien de la retraite proportionnelle sans condition d’âge, la mise en place de mécanismes rétablissant l’équilibre du pouvoir d’achat et l’actualisation de la prime de zone sur la base du nouveau salaire de base au lieu de celui de 1989, relèvent des prérogatives du gouvernement et non pas du ministère.

Sarah A. Benali Cherif