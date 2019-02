M. Zitouni reçoit les ambassadeurs de Chine et de Corée du Nord : Des relations historiques exceptionnelles

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a examiné avec les ambassadeurs de Chine et de Corée du Nord, respectivement MM. Li Lianhe et Song Chang Sik, les relations historiques exceptionnelles entre l'Algérie et leur pays, a indiqué un communiqué du ministère des Moudjahidine.

M. Zitouni a évoqué avec l'ambassadeur chinois, les relations historiques «exceptionnelles» qui remontent à la glorieuse guerre de Libération nationale où l'Algérie avait reçu le soutien et l'appui du peuple chinois, ainsi que l'initiative historique de l'Algérie durant la 26e session de l'ONU et son soutien au retour de la Chine à l'Organisation et le recouvrement de tous ses droits légitimes, grâce à «la clairvoyance diplomatique» du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui avait joué un «rôle pionnier» à cette époque où il était ministre des Affaires étrangères, a souligné la même source.

Lors de l'audience accordée au diplomate chinois, les deux parties ont salué «le saut qualitatif» que connaissent les relations bilatérales dans différents domaines qui s'inspirent des relations historiques «solides».

M. Zitouni a évoqué les moyens de promotion de la coopération dans les domaines d'intérêt commun, en tirant profit de l'expérience de la Chine en matière de gestion des «musées et la préservation des monuments historiques, ainsi que la formation dans la maintenance et la réhabilitation du patrimoine historique et culturel». Ces propositions ont été accueillies favorablement afin d'intensifier le partenariat et la coopération stratégique globale entre les deux pays.