M. Tahar Hadjar reçoit l’ambassadeur du Soudan : Jumelage entre établissements universitaires

Le Pr Tahar Hadjar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu lundi dernier au siège de son département ministériel, l'ambassadeur de la République du Soudan, M. El Obeid Mohamed El Obeid. Lors de cette audience, les deux parties ont examiné les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération bilatérale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ainsi que l'encouragement des échanges de délégations interuniversitaires notamment à travers les opérations de jumelage entre les différents établissements universitaires des deux pays. Aussi au cours de cette rencontre, les deux parties ont également convenu de redynamiser les relations bilatérales notamment par la signature d'un programme exécutif qui prendra en charge l'ensemble des questions relatives à l'enseignement et à la formation supérieure dans les différentes disciplines et filières scientifiques