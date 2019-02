Groupe parlementaire « Algérie - Indonésie » : Renforcer le travail commun

Le groupe parlementaire d'amitié «Algérie-Indonésie» a été installé, lundi dernier à Alger, sous la présidence d’Abdelhamid Si Afif, président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger, en présence de l'ambassadeur d'Indonésie, Mme Machrusah Safira, et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, a indiqué un communiqué de l'APN.

S’exprimant à cette occasion, M. Si Afif s'est félicité des relations politiques «exceptionnelles et excellentes» entre les deux pays, outre les relations historiques qui datent de la conférence de Bandung (Indonésie) des pays afro-asiatiques. L'installation de ce groupe parlementaire d'amitié devra mener à un renforcement «qualitatif» des relations d'amitié et à la mise en place des cadres adéquats à la coordination et au travail commun entre les parlementaires, outre à la relance de la diplomatie parlementaire qui revêt une grande importance par le gouvernement des deux pays, a-t-il affirmé. De son coté, Mme Machrusah Safira s'est félicité de la profondeur des relations entre les deux pays, mettant en avant les efforts consentis pour la promotion de la coopération bilatérale. Par ailleurs, les relations bilatérales ont été au centre d'une deuxième rencontre ayant réuni M. Si Afif et une délégation de la première commission relevant du Conseil représentatif du peuple indonésien chargée de la Défense, des Affaires étrangères, de la Communication, de l'informatique et des renseignements, conduite par son vice-président Asril Hamzah Tanjung. Lors de cette rencontre, M. Si Afif a estimé que les relations «exceptionnelles» entre les deux pays exigeaient un soutien, notamment dans le domaine politique, économique et commercial, soulignant que les deux pays pourraient progresser étant donné que l'Algérie possède des compétences importantes dans le processus de diversification de son économie, tandis que l'Indonésie possède un potentiel industriel, ce qui exige, a-t-il dit, le développement des capacités d'explorer d'autres segments de coopération. Il a affirmé, en outre, que ces visites échangées entre les parlementaires contribuaient au «renforcement des relations d'amitié, à la convergence de vues et à la mise en place des cadres adéquats à la coordination et au travail commun», ajoutant que ces visites permettent, également, le développement de la diplomatie parlementaire à laquelle accorde l'Algérie une place distinguée dans sa Constitution qui a couronné les réformes initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. M. Si Afif a évoqué, dans ce sens, le rôle de l'APN dans «les domaines législatif et du contrôle», notamment la consécration de la participation de la femme et le pluralisme politique. Les membres de la délégation indonésienne se sont félicités, de leur côté, de la profondeur des relations entre les deux pays, mettant en avant les efforts consentis dans la promotion de la coopération bilatérale. Ils ont affirmé, en outre, que ces visites devront donner une grande impulsion dans l'objectif d'examiner le développement des relations et les possibilités de coopération dans plusieurs domaines notamment à travers les mécanismes de communication entre les parlementaires.