La dépouille d’Abdelmalek Guenaïzia rapatriée : inhumation aujourd’hui

La dépouille de l'ancien ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, le général major Abdelmalek Guenaïzia, décédé lundi dernier à l'âge de 83 ans, a été rapatriée hier après-midi à Alger à bord d'un avion militaire.

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et des officiers supérieurs de l'ANP étaient présents à l'arrivée de la dépouille du défunt. L'ancien ministre sera inhumé aujourd’hui au cimetière de Sidi-Yahia, a indiqué un communiqué du MDN.

M. Gaïd Salah : « Profonde compassion »

«Suite au décès de l’ancien ministre, à Genève en Suisse, suite à un arrêt cardiaque, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale l’a qualifié de fils que l’Algérie a perdu, un fils qui a consacré sa vie à préserver la liberté de son peuple et la souveraineté de son Pays», a rappelé le MDN.

«En cette douloureuse circonstance, monsieur le Général de Corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, et prie Allah Le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de prêter force et patience à sa famille», a indiqué le MDN.

«Aussi, le ministère de la Défense nationale prendra en charge tous les aspects liés à l’organisation des cérémonies de recueillement, d’inhumation et de veillées funèbres du défunt Moudjahid Abdelmalek Guenaïzia. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons», a ajouté la même source.

M. Bouchareb, président de l’APN :

« Feu Guenaïzia a servi l’Algérie avec dévouement »

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, a adressé hier un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le général major Abdelmalek Guenaïzia, dans lequel il a affirmé que le défunt «a fait preuve, tout au long de sa carrière, d'un grand dévouement et d'une profonde loyauté au service de l'Algérie». «C'est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du décès du moudjahid, le général major Abdelmalek Guenaïzia, ancien ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale. En cette douloureuse circonstance, je tiens à présenter, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de l'APN, mes sincères condoléances à sa famille, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde, d'assister les siens et de l'accueillir dans Son vaste paradis», a écrit M. Bouchareb dans son message. «A quelques jours de la célébration de la journée du Chahid, le destin a voulu que notre pays perde l'un de ses moudjahidine ayant rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) durant la guerre de Libération, puis les rangs du haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) après l'indépendance», a indiqué le président de la chambre basse du Parlement, affirmant que le défunt avait fait preuve, tout au long de sa carrière au sein de l'institution militaire, d'«un grand dévouement et d'une profonde loyauté à travers les différents postes qu'il a eu à occuper au sein de l'ANP».