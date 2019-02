MC Alger 2 - O Médéa 1 : Le Mouloudia plus percutant

Le Mouloudia d'Alger est venu à bout de son hôte, l'Olympique de Médéa, hier au stade du 5-Juillet, à l'occasion de la 20e journée du championnat de Ligue 1. Le MCA s'est imposé par le score de 2 à 1, l'issue d'une rencontre assez disputée.

Face à une formation, qui voyage plutôt bien depuis l'entame de la saison, le Mouloudia d'Alger, avec une équipe remaniée, ont pris le cours du jeu à leur compte. Faisant preuve de beaucoup de détermination, les coéquipiers de Châal n'ont pas tardé à s'illustrer. En effet, après quelques timides tentatives sans grand danger, les protégés du coach Amrouche parviennent enfin à trouver le chemin des filets. 15', Benaldjia, d'un corner superbement botté, provoque la panique dans la défense des Olympiens. S'ensuit un véritable cafouillage, le cuir parvient dans les pieds de Hachi qui ne se fait pas prier pour donner l'avantage à son team. Les joueurs de l'OM ont longuement protesté auprès de l'arbitre de la rencontre Brahimi, réclamant une charge contre le portier Saidi. Pris de vitesse, les coéquipiers d'Adadi se sont ressaisis pour tenter de réagir, après cette réalisation. Les joueurs de Médéa ont eu le monopole du cuir au milieu du terrain, mais faute d'une bonne coordination et d'une stratégie offensive adéquate, leurs assauts non pas abouti à grand chose. 22', Motrani échoue de peu face au gardien. 29', le tir de Baouche passe tout près du cadre. Les joueurs du MCA ont de leur côté géré leur avance jusqu'a la fin de cette première période, essayant de temps à autre de placer quelques contres. De retour des vestiaires, les joueurs du doyen ont choisi de laisser l'initiative du jeu à leurs adversaires du jour, préférant gérer leur avantage et opérer par des contres. Les camarades de Dembele ont de leur côté fait le principale du jeu, mais sans pour autant parvenir à déstabiliser le bloc défensif du Mouloudia. 53', Châal s'oppose en deux temps au coup franc de Baouche. 62', Idéalement placé dans la surface, Sameur contrôle parfaitement le cuir, avant de l'envoyer mourir dans les décors. 66', le tir d'Adadi passe à peine sur la transversale. 68', Sur un contre rapide, Benaldjia se faufile dans la surface avant d'être fauché par un défenseur. L'arbitre de la rencontre désigne le point de penalty sans hésiter. Amada se charge d'exécuter la sentence et double la mise pour les locaux. Malgré ce but, les poulains du coach Rouabah n'ont pas baissé les bras. Ils y ont cru jusqu'au bout. Dans les arrêts de jeu l'arbitre de la rencontre accorde un penalty aux visiteurs. Sameur se présente face à Châal et réduit la marque. Le Mouloudia, qui aurait pu à mainte reprise aggraver la marque en fin de partie, réalise ainsi une belle victoire qui lui permet de consolider sa position sur le podium. A noter, par ailleurs, qu'une grande partie des supporters du MCA ont décidé de quitter les tribunes à la 21e minute en signe de protestation contre la direction du club et son staff technique.

Rédha M.