Penser la ville : Inventer et construire les territoires de demain

La culture a le pouvoir de rendre les villes plus prospères, plus accessibles, plus agréables à vivre, plus sûres et plus durables. Concilier le bien-être des populations, la préservation des ressources et le développement économique est au cœur des politiques d’aménagement urbain.

Les programmes d'aménagement cherchent à profiter des avantages de la densité (proximité des services, accès aux transports en commun, vie de quartier) et travaillent sur une conception urbaine de qualité (acoustique, vues, nature en ville...) pour améliorer la perception des espaces. Le laboratoire des structures, modèles et pratiques, propose dans ce cadre une rencontre de formation qui aura lieu les 9 et 10 du mois courant à l’université d’Oran 2 Mohamed-Benahmed. Le thème générique tourne autour d’«une géométrie capable de penser la ville». Selon la présidente du laboratoire, Mme Chahrazed Derras, cette formation, co-organisée avec le laboratoire de philosophie et d'histoire du temps présent et l’école doctorante des sciences sociales et humaines, débattra de plusieurs thématiques abordant, entre autres thèmes, «Etablissement philosophique de la ville», «Diversité culturelle et esthétique de la ville», «Conditions psychosociologiques de la société urbaine et possibilités de vivre ensemble», «La géométrie esthétique de la ville» et «Le rôle de la bibliothèque pour promouvoir la culture de la ville». Des communications traiteront également de «La genèse de la ville intelligente, moyens de communication et perspectives de la ville internationale en Algérie», pour mettre en exergue les efforts stratégiques déployés pour préserver les acquis de la ville et l'équilibre environnemental, de même que d'autres thèmes liés à la ville et à la population.