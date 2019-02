Bourse d’Alger : Cinq PME privées y ont déposé leur dossier

«Cinq petites et moyennes entreprises (PME) sont en train de se préparer activement pour leur entrée à la Bourse d’Alger», a indiqué, hier, le président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Abdelhakim Berrah. S’exprimant en marge d’un atelier de formation au siège du ministère des Finances à Alger sur la conformité, il a souligné que « ces cinq sociétés activent dans différents secteurs, notamment l’industrie, le recyclage, l’agroalimentaire et la technologie». Il dira que parmi ces PME, une est spécialisée dans la production et l’exportation de produits agricoles, une autre dans le traitement des eaux usées. Rappelant qu’en novembre 2018, l’entreprise algérienne AOM Invest, spécialisée dans le tourisme thermal, a été la première PME à avoir obtenu le feu vert de la COSOB pour son entrée à la Bourse d’Alger, qu'elle a effectivement intégré en décembre dernier. En réponse à une question liée à l’hésitation des entreprises privées à s’introduire davantage en Bourse, M. Berrah a souligné qu’il s’agit essentiellement du problème de transparence. Il a ajouté que, « par contre, au niveau du secteur public, il n’y a aucun problème de transparence», tout en estimant que dans les deux années à venir le nombre des entreprises qui vont entrer en Bourse augmentera de façon significative. A une question sur la nécessité de se conformer aux normes et à la réglementation à l’international, il a indiqué qu’elle vise à protéger les institutions étatiques et à détecter toutes les fraudes au niveau des établissements financiers. Mettant, par ailleurs, l’accent sur cet atelier technique, il a souligné qu’il a réuni des experts nationaux et internationaux autour de plusieurs questions liées directement ou indirectement à la conformité dans les institutions financières. « Cette action, a-t-il dit, s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’économie, la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent ainsi que la lutte contre le financement des terroristes». Il a insisté dans ce sens sur la nécessité pour les entreprises d’être en position de vigilance extrême pour instaurer un climat d’assurance à leurs clients. Il propose à cet effet de désigner un responsable chargé du contrôle de la conformité au sein de chaque institution financière et de détecter la fraude. S’agissant de la culture de la finance et de la transparence, il a estimé que « le fait que cette culture manque chez nous, il est donc important d’encourager son enseignement au niveau des écoles, des universités et des entreprises». De son côté, le président de la Cellule de traitement et de renseignement financier (Ctrf), Abdenour Hibouche, a fait savoir que « les institutions financières algériennes ont beaucoup avancé en matière de conformité de leurs méthodes de contrôle avec les standards internationau». «Ce qui facilite, a-t-il ajouté, à un organe comme la CTRF sa mission de contrôle financier». Pour sa part, le directeur de la communication de Lafarge Algérie, Serge Dubois, a indiqué que la participation de Lafarge à cet atelier de conformité démontre son engagement à opérer en toute intégrité dans tous les pays, en particulier en Algérie. Il a affiché à cet effet la disponibilité de LafargeHolcim à contribuer, accompagner et partager avec les entreprises algériennes son expérience dans la conformité.

Makhlouf Ait Ziane