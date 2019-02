Grand angle : Intérêt commun

Différentes questions d’intérêt commun ont été au cœur de la réunion ministérielle entre l’Union européenne (UE) et la Ligue des Etats arabes, tenue lundi à Bruxelles. Les échanges, qualifiés de «fructueux», ont porté sur la question palestinienne, la crise syrienne, le Yémen, la Libye et la coopération entre les deux partenaires. Les prochains rendez-vous ont été également évoqués. Ainsi la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica Mogherini, a invité la Ligue arabe à participer à la prochaine conférence sur la reconstruction de la Syrie, dont la date n’a pas encore été dévoilée. Il est vrai aussi que l’UE doit avoir fort à faire dans la perspective du premier sommet qu’elle aura à tenir avec la Ligue arabe les 24 et 25 février 2019, à la station balnéaire égyptienne Sharm El Sheikh. Les mêmes sujets devraient aussi figurer à l’ordre du jour, même si ce dernier n’a pas encore été arrêté et communiqué. La rencontre de Bruxelles devait justement baliser le terrain pour ce prochain sommet en préparation. Mais que l’on soit d’un côté ou d’un autre, les objectifs ne peuvent être que les mêmes. Pour les arabes, le règlement des conflits et crises est en tête des priorités. Ce qui est compréhensible au regard de la crainte, avérée, d’assister à un débordement au-delà des frontières. Car si pour l’heure, l’effet domino a été évité, rien ne permet toutefois de croire que tous les pays arabes sont à l’abri d’une étincelle qui attisera le feu des brasiers à peine éteints. Les européens sont censés aussi œuvrer pour la stabilité de la région. et pour ce faire, ils n’ont d’autre recours que de contribuer à la recherche de solutions aux crises et conflits qui ne sont pas sans conséquences pour le vieux continent. En effet, les dirigeants européens confrontés à l’arrivée massive de flux migratoires sont désemparés face à ce phénomène. Aussi le sommet de Sharm El Sheik sera aussi l’occasion pour eux de parler, notamment d'une meilleure coopération contre les migrations irrégulières vers l'Europe. Dans les conclusions écrites de leur sommet à Bruxelles, les 28 appellent à «continuer à prévenir la migration illégale et de renforcer la coopération avec les pays d'origine et de transit, en particulier en Afrique du Nord, dans le cadre d'un partenariat plus large». C’est dire que les deux parties ont tout à gagner à œuvrer ensemble. Car, in fine, leurs intérêts sont les mêmes.

Nadia K.