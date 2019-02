Processus de paix au Moyen-Orient : Consensus entre l’UE et la Ligue arabe

La 5ème réunion ministérielle entre l'Union européenne (UE) et la Ligue des Etats arabes qui a eu lieu lundi à Bruxelles, a confirmé le consensus des deux partenaires s'engageant à venir à bout des questions de sécurité et de paix dans le Moyen-Orient. C'était la première fois qu'une réunion ministérielle entre l'UE et la Ligue arabe se tenait à Bruxelles. Des ministres, des secrétaires d'Etat et de Hauts fonctionnaires de l'UE et de la Ligue arabe ont entretenu des échanges fructueux et constructifs sur de différents sujets. La question palestinienne a fait l'objet de nombreuses contributions des intervenants. Tous ont confirmé leur volonté d'œuvrer pour faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, a mentionné Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe. La crise syrienne était au cœur des débats. Face à la décision des Etats-Unis de retirer ses forces de la Syrie, Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l'UE, a plaidé pour que les Etats membres de l'UE et ceux de la Ligue arabe puissent mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, afin d'entamer un processus politique sous l'égide de l'ONU. La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a également invité la Ligue arabe à participer à la prochaine conférence sur la reconstruction de la Syrie. Les deux partenaires sont convenus de déployer conjointement des efforts pour trouver une issue aux questions du Yémen, de la Syrie et de la Libye. Renforcer la coopération entre l'UE et la Ligue arabe était aussi l'un des enjeux de cette rencontre ministérielle. Les deux partenaires ont discuté des possibilités de stimuler leur coopération en matière d'économie, de commerce, d'investissements, d'emploi des jeunes et d'éducation. Cette rencontre ministérielle constituait une session de la préparation du premier sommet entre l'UE et la Ligue arabe qui aura lieu du 24 au 25 février 2019 en Egypte.