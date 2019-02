Tunisie : L’état d’urgence prolongé d’un mois

Le chef d'Etat tunisien, Béji Caïd Essebsi, a décidé de prolonger l'état d'urgence d'un mois supplémentaire à compter du mardi 5 février, a indiqué la présidence de la République tunisienne. Selon la même source, cette mesure intervient après concertation avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et le président de l'Assemblée des représentants du peuple (Parlement), Mohamed Encaqueur, au sujet des questions liées à la sûreté nationale. Le prolongement de l'état d'urgence a été décrété à maintes reprises depuis 2015 : le 4 janvier dernier, rappelle-on, le président Caïd Essebsi avait décidé de prolonger l'état d'urgence d'un mois, du 6 janvier au 4 février 2019. Pour la première fois, l'état d'urgence fut décidé le 24 novembre 2015, suite à l'attaque terroriste contre un bus de la garde présidentielle faisant 13 morts et plusieurs blessés. La nouvelle Constitution tunisienne (approuvée en 2014) stipule, à l'article 80, que le président de la République «peut, en cas de danger imminent pour l'entité de la patrie et pour la sécurité et l'indépendance du pays, être habilité à prendre les mesures requises pour pareille situation exceptionnelle». De plus, le président de l'Assemblée des représentants du peuple ainsi que le chef du gouvernement doivent être consultés là-dessus tout en informant le président de la Cour constitutionnelle: le tout annoncé dans une déclaration à la population, prévoit encore la Constitution tunisienne.