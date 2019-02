Loi anti-BDS : Le Sénat américain s’apprête à voter le projet

Le Sénat américain s’apprête à voter cette semaine le projet de loi polémique ciblant les activistes du Boycott d’Israël, alors que la législation suscite l’inquiétude de plusieurs démocrates et organismes de défense des droits civiques aux Etats-Unis. La loi anti-BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) parrainée par le républicain, Marco Rubio et qui vise à protéger Israël d’un boycott de la part des citoyens et organismes américains a provoqué une levée de boucliers aux Etats-Unis. L’American Civil Liberties Union (ACLU), la plus grande organisation américaine de défense de libertés et de droits civiques, s’est fermement opposée à cette proposition qui prive les citoyens et les entreprises américains de leur droit d’exprimer pacifiquement leurs opinions sans crainte de sanctions de la part du gouvernement. Au sein du camp démocrate, les élus sont divisés sur le mouvement BDS à l’approche du vote. Les sénateurs Dianne Feinstein et Bernie Sanders avaient critiqué la proposition, estimant qu’elle empiétait sur la liberté d’expression. Les deux sénateurs démocrates avaient adressé une lettre aux responsables de la Chambre haute du Congrès, les mettant en garde contre une telle démarche qui revient à élargir la protection juridique américaine aux colonies israéliennes illégitimes. De son côté, l’ancien chef du Caucus progressiste au Congrès, le démocrate Raul Grijalva, a souhaité le rejet de la loi, affirmant que le droit des citoyens et des organisations d'influencer une politique donnée doit être protégé.