Dans la lucarne : Adidas, pour quatre ans de plus

Les équipementiers de par le monde sont si importants que toutes les nations de football cherchent celui qui leur offre les meilleures opportunités du point de vue du sponsoring. Il est vrai qu’une équipe nationale donnée, pour avoir un visage séduisant dans les grandes compétitions internationales, doit chercher celui qui va lui garantir les moyens les plus conséquents, mais aussi le produit qui pourrait lui donner un «look» plus qu’acceptable. C’est une vérité acceptée par tous. Certes le proverbe dit que «l’habit ne fait pas le moine», mais en football et même dans les autres disciplines, ce n’est pas le cas. On avait vu comment le Cameroun, une grande nation de football, avait été bien vêtue par l’équipementier Puma. Des maillots qui leur «collent» presque à la peau. C’était impressionnant pour les adversaires de l’équipe camerounaise qui se sentent déjà «diminués» rien qu’en la voyant entrer sur un terrain avec une telle tenue. De plus, il ne faut pas oublier qu’une équipe bien dotée en équipements jouera plus libérée et surtout moralement plus motivée que celle qui n’a pas un équipementier ayant un aura plus grand. Les verts avaient eu plusieurs équipementiers, notamment Puma et dernièrement Adidas. Ce dernier avait bien travaillé avec les nôtres. Certes, il y avait quelque chose à dire concernant certaines tenues, mais les choses sont rentrées par la suite dans l’ordre. C'est-à-dire, des solutions ont été rapidement trouvées, puisque les nôtres sont aujourd’hui satisfaits par ce qu’on leur propose. Pour preuve, la délégation algérienne s’était déplacée à Paris, et plus précisément à la Lounge Zidane, pour signer le nouveau contrat avec l’équipementier Adidas. Elle était représentée par le président lui-même, Kheïreddine Zetchi, mais aussi Rebouh Haddad, premier vice-président de la FAF, ainsi que Gasmi et le DAF de la FAF. C'est-à-dire que cette dernière a été bien représentée pour signer ce contrat assez important pour elle et surtout notre équipe nationale qui va bénéficier directement des équipements du fait qu’elle est qualifiée à la CAN 2019 qu’organisera l’Egypte en juin prochain dans cinq villes et huit stades. Ceci dit, ce contrat d’une durée de quatre ans ne peut que ramener de «l’argent frais» à la FAF qui en a bien besoin, mais aussi pour soutenir du mieux qu’elle peut notre sélection nationale. Cette dernière, comme on le sait, nourrit de grandes ambitions dans cette compétition africaine, très prisée au demeurant. Comme on veut aller le plus loin possible, ce sponsor est, le moins que l’on puisse dire, non seulement attractif mais surtout très important du fait qu’il vient à quelques mois du début de la phase finale de la CAN 2019. C'est-à-dire qu’on n’a pas attendu la dernière minute pour se manifester. On a ainsi évité d’être pris au dépourvu en donnant une belle image à notre équipe nationale et à notre pays. Un bon coup de pouce !

Hamid Gharbi