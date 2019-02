Ligue 1 (suite de la 20e journée) : Le CSC revient en force

La suite de la 20e journée a été très favorable au CS Constantine qui, le moins que l’on puisse dire, est en train «d’exhiber ses forces», et ce depuis l’arrivée à la barre technique de Denis Lavagne. Ce technicien a vraiment apporté le «plus» que tout le monde attendait de lui.

Non seulement l’équipe du vieux rocher est en train de réussir un sans faute en Ligue des champions d’Afrique, mais elle vient aussi de réussir une très bonne remontée en championnat national de Ligue1 où elle n’est qu’à cinq points de la JSK, nettement battue, à Bologhine, par le PAC sur le score de 2 à 0. La note aurait pu être encore plus salée sans les ratages des attaquants locaux.

Il faut dire qu’au stade du 24-février de Bel Abbès, l’USMBA n’a pas pesé lourd, puisque dès la 24e minute, Bouhamboula avait ouvert le score avant que Lamri n’aggrave fort justement la marque devant une équipe abassie hors du coup. En seconde mi-temps, Belkacemi ajoute le troisième but avant que Djabout ne clore la marque. Un 4 à 0 net et sans bavures. A cette allure, les gars de la Mekerra risquent d’aller tout droit vers le purgatoire. Les pacistes, au stade de Bologhine, ont fait montre d’un visage séduisant, notamment en seconde mi-temps et l’expulsion de Benkhelifa, qui avait frappé ouvertement un joueur adverse. Naïdji (doublé) a été l’artisan de ce succès pour ses camarades qui ont du coup pris la quatrième place alors qu’ils étaient dans le «giron» des mal-classés. Les poulains du portugais Chalot ont été étincelants. Au nouveau stade de Aïn M’lila Khelifi-Zoubir, les locaux n’ont pu en profiter. Ils ont été «piégés» par une très bonne équipe oranaise du MCO. Il n’ya pas eu de buts, mais les présents avaient assisté à un match assez plaisant au demeurant. Ce nul ne fait pas les affaires des camarades de Tiaïba. Les hamraoua, pour leur part, reviennent au bercail avec un précieux point sous les yeux de leur nouvel entraîneur Michel Cavalli, le revenant. Ce dernier signera son contrat dès le retour de l’équipe de Aïn M’lila. Une journée, dans l’ensemble, qui a été assez tranquille et qui s’est déroulée dans de très bonnes conditions.

H. G.