Escrime : Championnat méditerranéen (cadets/juniors) : Sept médailles et une 2e place au classement général

La sélection algérienne d'escrime a bouclé sa participation au Championnat méditerranéen 2019 (jeunes catégories), disputé à Cagliari (Italie), à la seconde place avec un total de sept médailles dont deux en or. En terminant à la seconde marche du podium, juste derrière l'Italie, auteur de 43 médailles (16 or, 13 argent et 14 bronze), l'escrime algérien a réalisé son meilleur résultat, jusque-là, dans ce rendez-vous méditerranéen réservé aux jeunes catégories filles et garçons. Les escrimeurs algériens ont remporté 2 médailles d'or, 1 en argent et 4 en bronze. La 3e marche du podium est revenue à la France avec quatre médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze). Les deux titres méditerranéens décrochés par l'Algérie, dans la catégorie juniors, ont été réalisés dans l'épreuve par équipes/mixte féminin (épée, fleuret, sabre) grâce au quatuor Meriem Mebarki, Neila Benchakour, Zohra Kehli et Yousra Zebboudj, et dans l'épreuve individuelle par Nora Zahra Khali (sabre juniors). La médaille d'argent a été remportée par Mohamed Cherif Krakria (épée-minimes), alors que les quatre médailles de bronze ont été gagnées par Naila Benchekor (sabre/minimes), Adem Izem Abdelhacib (sabre juniors), Meriem Mebarki (fleuret cadettes) et Chaîma Benadouda (sabre cadettes). En finale de l'épreuve mixte féminin (épée, fleuret, sabre), l'équipe algérienne a battu son homologue espagnole par 30 touches à 25. En demi-finale, elle s'est imposée sur le fil devant l'Italie (30-29), composée de Margherita Barrata, Alice Gambita et Emma Guarino. Quant à Nora Zahra Khali (sabre juniors), elle a battu en finale l'Italienne Emma Guarino par 15 touches à 11. Par contre, Mohamed Cherif Krakria (Epée-minimes) s'est incliné face à l'Italien Paolo Santoro (13-2). Auparavant, il avait dominé en demi-finale, le Portugais Diogo Onofre (15-14) et en quart de finale l'Espagnole Martin Gamazo (15-5). En demi-finale du (Sabre/minimes), Naila Benchekor a perdu face à l'Italienne Benedetta Fuzetti (15-7), et ce après avoir éliminé en quart de finale l'Espagnole Analia Fernandez (15-9). Les autres escrimeurs algériens engagés dans cette compétition se sont contentés des places d'honneur. L'Algérie a pris part avec 23 athlètes dont 13 filles à cette compétition méditerranéenne à laquelle étaient présents les escrimeurs de neuf pays.