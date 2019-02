Cyclisme : Tour de l’Espoir (1re étape) : Les Algériens en 2e position du contre-la-montre par équipes

La sélection algérienne des moins de 23 ans (U-23) de cyclisme a terminé à la 2e position du contre-la-montre par équipes, comptant pour la première étape du second tour de l'Espoir, disputé à Douala, sur un parcours de 18,9 km. Les hommes de l'entraîneur Chérif Merabet ont terminé cette épreuve en réalisant un temps de 24'12, alors que la première place est revenue à l'Erythrée (23'58"). En individuel, c'est l'Erythréen Yacob Debesay qui endosse le premier maillot jaune de cette épreuve qui enregistre la participation de 19 équipes mondiales dont le vainqueur représentera l'Afrique au Tour de l'Avenir en France. La sélection algérienne des moins de 23 ans est représentée par six cyclistes : Islam Mansouri, Hamza Mansouri, Yacine Hamza, Oussama Cheblaoui, Abderaouf Bengayou et Madjid Affal. Cinq étapes sont inscrites au programme de ce tour qui voit la participation de 19 pays, à savoir : Algérie, Argentine, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte D'Ivoire, Equateur, Erythrée, Ethiopie, Japon, Kenya, Ile Maurice, Principauté de Monaco, Maroc, Nigeria, Portugal, Rwanda, Tunisie et Egypte. La deuxième étape a eu lieu, hier, à Douala sur une distance de 101, 2 km.