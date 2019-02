Chutes de neige : Plusieurs routes coupées dans 12 wilayas

12 routes nationales et 21 routes de wilaya ont été bloquées en raison des intempéries ayant touché les régions du nord du pays, a indiqué, hier, un communiqué des services de la Gendarmerie nationale. Les wilayas concernées par ces perturbations sont Tizi Ouzou, Bouira, Jijel, El Tarf, Bejaia, Mila, Khenchela, Guelma, Batna, Tébessa, Souk Ahras et Bordj Bou-Arréridj, a rappelé la même source, précisant que dix-huit (18) routes nationales et vingt et une (21) routes de wilayas étaient bloquées au trafic en raison des chutes de neige. Un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de la météorologie avait annoncé que des chutes de neige étaient attendues sur les reliefs du nord du pays dépassant les 800 mètres d'altitude jusqu'au mardi. La neige affectera dans un premier temps les reliefs dépassant les 900 mètres dans plusieurs wilayas de l'ouest du pays pour atteindre ensuite les wilayas du centre et de l'est.