Suite à l’intervention des éléments de l’ANP : Réouverture des routes coupées à l’Est

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) sont intervenus, hier, au niveau des zones est du pays pour la réouverture de plusieurs voies et routes coupées, en raison des chutes de neige, à travers la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense nationale. «Suite aux intempéries enregistrées dans les wilayas est du pays, marquées par des chutes de neige, et en application des instructions du haut commandement de l'ANP, les détachements de l'ANP sont intervenus au niveau des régions enclavées au niveau de la 5e région militaire pour rouvrir les voies et routes coupées, en mobilisant des mécanismes et matériaux lourds», ajoute le communiqué. «Les détachements combinés de l'ANP et de la Gendarmerie nationale relevant du secteur militaire de Souk Ahras sont intervenus, lundi 4 février 2019, pour l'ouverture de la route nationale no 16 reliant la wilaya de Souk Ahras à Guelma, à Aïn Sennour, commune de Mechroha, pour désengorger le trafic routier».