Tizi Ouzou : Réouverture du réseau routier

Suite aux fortes précipitations de pluie et de neige qui se sont abattues durant la nuit de dimanche à lundi dernier sur la wilaya de Tizi-Ouzou, les équipements de déneigement de la direction des travaux publics ainsi que des Assemblées populaires communales (APC) ont été mis en branle très tôt la matinée d’hier pour rouvrir les axes routiers fermés par la poudreuse et autres éboulements. Selon un communiqué de la cellule de veille de la wilaya de Tizi-Ouzou, les équipes de la direction locale des travaux publics et des APC, mobilisés à travers les daïras, ont entrepris les opérations tôt le matin permettant la réouverture de l’ensemble du réseau routier pour l’ensemble des zones habitées en fin de matinée, à l’exception des dernières sections menant aux cols de Tirourda, Tizi N’Kouilel, Chellata, Chréa et Tala Guilef dans les parties non habitées».

Cette forte et constante mobilisation de ces services ont permis en effet la circulation automobile sur l’écrasante majorité du réseau routier de la wilaya, même si celle-ci demeurait très difficile sur certains axes routiers à travers les localités les plus enclavées et culminant à plus de 1.000 mètres d’altitude. L’ensemble du personnel reste mobilisé pour le maintient du réseau routier dans un état viable et assurer le déplacement des citoyens à travers tout le territoire de la wilaya, a encore rassuré le communiqué de la cellule de veille installée au niveau du cabinet du wali, Abdelhakim Chater.

Bel. Adrar