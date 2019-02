Constantine : Le trafic rétabli

La ville de Constantine et ses environs étaient revêtus, hier, de blanc. Selon les services météorologiques, la couche de neige avait atteint les 5 cm dans la région d’Aïn El Bey, et jusqu’à 15 cm sur les hauteurs de Ziadia. Comme à son habitude, la cellule de crise installée par la wilaya s’est mise en branle dès les premières heures de la matinée, et même si la circulation automobile était difficile sur certains axes routiers, les établissements scolaires et universitaires, de même que les administrations, n’ont pas été, une fois n’est pas coutume, désertés. Dans la commune du chef-lieu, les chasse-neige mobilisés par les autorités, entre autres, deux engins de la sûreté de wilaya, ainsi que les camions-citernes étaient à pied d’œuvre dès le début des chutes de neige, particulièrement au niveau des accès menant au centre hospitalo-universitaire Benbadis, ainsi qu’aux écoles, collèges, lycées, et marchés de la ville. Le trafic, fluide, l’était cependant moins à la cité des Castors, à celle de Zouaghi Slimane et sur le passage Massinissa, lequel relie le plateau d’Aïn El Bey à la cité Boussouf.

Concernant les autres communes, la circulation était difficile sur la RN 79, au niveau de la localité de Guettar El Aïch, la RN 105, entre Ibn Ziad et Sidi Khelifa, le CW 133, entre Benbadis et Aïn Abid, ainsi que le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant le territoire de la wilaya, y compris le contournement de Djebel El Ouahche. De leur côté, les éléments de la protection civile ont eu à intervenir à Aïn Smara (forêt de Chettaba) et Djebel El Ouahche pour évacuer des blessés suite au dérapage de deux véhicules. En prévention des chutes de neige encore attendues, tous les vols d’hier, en partance notamment pour Alger, Marseille et Nice (France), ont été annulés à l’aéroport international Mohamed Boudiaf. Enfin, les équipes techniques de la SDE se sont déplacées aux localités d’El Meridj, de Kef Lakehal, d’Aïn Trab (Ibn Ziad) et Sath Al Maïda (Benbadis) afin de rétablir le courant électrique suite à des pannes causées par les intempéries. À signaler que la vitesse des vents a atteint, dans la soirée du dimanche à lundi, la vitesse de 50 km/h.

Issam B.