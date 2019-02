Pompier disparu à Bouira : 200 éléments de la protection civile déployés

Quelque 200 nouveaux éléments de la Protection civile ont été déployés, dimanche dernier à Bouira, pour renforcer les équipes engagées sur le terrain en vue de retrouver le corps de leur collègue Mohamed Achour, emporté, depuis une semaine, par les eaux pluviales à la cité des 250-Logements de la ville, a-t-on indiqué, dimanche, à la Direction générale.

«Les recherches se poursuivent toujours avec un autre plan de ratissage et un renfort de 200 éléments, venus des directions de Médéa, Blida, Djelfa et Sétif, a été déployé pour soutenir les équipes sur le terrain», a expliqué à l’APS le chargé de la communication à la DGPC, le capitaine Nassim Bernaoui. Les conditions météorologiques et la remontée des eaux pluviales sur le principal réseau d’assainissement de la vile et sur l’oued D’Hous rendent très difficile les recherches lancées depuis plus d’une semaine par les agents de la protection civile. «D’importantes quantités de pluie se sont abattues depuis deux jours, ce qui a compliqué un peu la tâche. Mais nous sommes déterminés à poursuivre nos recherches», a souligné le capitaine Bernaoui. Le dispositif de la protection civile déployé sur les lieux de recherche dépasse les 900 éléments, tous grades confondus, répartis sur quatre différents points d’intervention. «Des équipes ont été redéployées pour reconduire l'opération de ratissage du réseau d’assainissement et de ceux le long de l’oued D’Hous, tandis que d’autres éléments soutenus par des plongeurs et des unités cynotechniques travaillent au niveau du barrage de Tilesdit», a précisé le même officier. «Des unités appuyées aussi par des plongeurs effectuent des recherches au-delà du barrage de Tilesdit. Elles sont placées au niveau de l’oued Sahel à Ighrem (commune d’Ahnif) afin de rechercher le corps de la victime Mohamed Achour», a-t-il dit. Le corps reste introuvable Les unités de la protection civile participant aux opérations de recherche n’arrivent toujours pas à retrouver le corps du pompier disparu après avoir été emporté par les fortes eaux pluviales, alors qu’il procédait en compagnie de ses collègues au curage des avaloirs et regards à la cité des 250 logements de la ville de Bouira. «Nous avons effectué plusieurs ratissage sur le principal réseau de la ville ainsi que sur le long de l’oued D’Hous, mais en vain. Nous sommes en train de renforcer notre dispositif dans l’espoir de retrouver le corps de notre collègue Mohamed Achour», a indiqué l’officier Bernaoui. Malgré la fatigue et le froid glacial, les agents de la protection civile travaillent d’arrache-pied et sans relâche pour retrouver et repêcher le corps de la victime. Depuis le début des recherches, une dizaine d’éléments de la protection civile, des plongeurs notamment, ont été blessés et évacués à l’établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf de Bouira. Par ailleurs, plusieurs citoyens de la wilaya de Bouira soutiennent les agents de la protection civile dans leurs recherches sur le terrain en leur apportant l’aide nécessaire, notamment en moyens matériels, nourriture et vêtements.

Quant aux services de la Gendarmerie nationale, et ceux de la sûreté de wilaya, ils veillent à assurer les bonnes conditions sécuritaires aux équipes intervenantes qui poursuivent leurs recherches sous le contrôle et le suivi quotidien du directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Boughellaf, et du wali de Bouira Mustapha Limani.