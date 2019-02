États généraux des jeunes : Une feuille de route fin février

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a annoncé, dimanche dernier à Tissemsilt, la tenue de la première édition des états généraux des jeunes à la fin du mois de février courant. En inspectant le projet de réalisation du Centre des loisirs scientifiques de Tissemsilt, dans le cadre de sa visite à la wilaya, le ministre a souligné que cette première édition des états généraux permettra de dégager une feuille de route et une stratégie devant s’adapter aux aspirations et ambitions des jeunes, rappelant que cette rencontre intervient après la tenue de la première édition des états généraux des sports en janvier dernier. M. Hattab a ajouté que cette manifestation sera encadrée par des spécialistes et des universitaires et permettra aux jeunes de s’exprimer sur des thèmes liés au mode d’exploitation des maisons et auberges de jeunes au niveau national pour sortir une nouvelle nomenclature.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur la nécessité de laisser les jeunes choisir l’activité qu’ils désirent concrétiser au niveau des maisons de jeunes, en prenant en considération la spécificité de chaque région afin de développer et de moderniser les activités dans ces établissements juvéniles. Mohamed Hattab a rappelé que "le programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a permis, ces dernières années, la réalisation de 7.396 projets dans le secteur de la jeunesse et des sports alors que leur nombre n’était que de 1.317 avant 1999". Lors d’un point de presse, tenu en marge de cette visite d’inspection, le ministre a insisté sur la gestion rationnelle des ressources humaines en vue d'un meilleur encadrement des infrastructures juvéniles et sportives, rappelant que le secteur compte actuellement plus de 42.000 agents encadrant des structures juvéniles et sportives du pays. Mohamed Hattab a rappelé que la wilaya de Tissemsilt a bénéficié, depuis 1999, d’une enveloppe financière de l’ordre de 5,9 milliards DA ayant permis la réalisation de 296 projets destinés aux jeunes et aux sportifs. S’agissant des faibles subventions octroyées annuellement aux associations sportives et juvéniles de la wilaya, le ministre a indiqué que les moyens financiers du fonds de wilaya ne dépassent pas les 20 millions DA, moyens ne permettant pas de couvrir les besoins du grand nombre d’associations sportives et juvéniles.

Lors de sa visite, Mohamed Hattab a inspecté le projet de réalisation de la piscine semi-olympique de Lardjam, qui sera inauguré le 18 février courant à l’occasion de la célébration de la journée nationale du Chahid. Il s’est rendu également au complexe OPOW "Chahid Djillali Bounaama", à la maison de jeunes "Mekid Tahar" du chef-lieu de wilaya. Dans la commune de Theniet El Had, le ministre s’est enquis des travaux de projets de réalisation de la salle de sports devant être bientôt réceptionnée et du camp de jeunes de 300 lits, situé au parc national des cèdres.