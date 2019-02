La Confédération FCE est née : promouvoir le dialogue social

Le Forum des Chefs d’Entreprise a annoncé hier sur son site que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a délivré l’agrément portant création du syndicat FCE sous le nom de Confédération Forum des Chefs d’Entreprise.

Le FCE se félicite de l’aboutissement du processus de création du syndicat des Chefs d’entreprise, lancé en juin dernier, processus mené dans le respect de la réglementation et des lois de la République, en étroite collaboration avec les services du ministère.

«La Confédération FCE» affirme son engagement de toujours œuvrer à promouvoir la concertation et le dialogue social dans l’objectif de bâtir une économie forte au service de l’Algérie.