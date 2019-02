Zones frontalières : Un intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics

Un intérêt particulier est accordé par l’Etat au développement des zones frontalières, a affirmé hier le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, en visite dans la wilaya de Tamanrasset.

Conduisant une délégation intersectorielle, comprenant les secrétaires généraux de plusieurs ministères, M. Dahmoune, qui a amorcé dimanche sa visite de travail dans la commune frontalière de Tin-Zaouatine, a indiqué que cette visite entre dans le cadre de l’application des instructions du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, pour une réelle impulsion de l’action de développement en zones frontalières, dans tous les domaines.

«La visite traduit l’intérêt des pouvoirs publics pour le développement de ces régions, se traduisant par des investissements colossaux consentis pour booster le développement de la wilaya de Tamanrasset, dont la route reliant Tin-Zaouatine à la daïra de Silet sur une distance de 207 km, pour laquelle a été mobilisé un financement de 6 milliards de DA», a-t-il souligné.

Elle vise également, selon M. Dahmoune, à inspecter des projets développementaux dans ces régions frontalières et prendre connaissance des préoccupations des citoyens dans les wilayas déléguées d’In-Guezzam et In-Salah, et la wilaya de Tamanrasset, ainsi qu’à s’enquérir des projets inspectés en janvier dernier par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en compagnie des ministres des Travaux publics et des Transports et du Commerce, et de l’inspecteur général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

De son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Said Harbane, a fait part des efforts entrepris pour assurer l’encadrement des établissements de santé projetés dans cette wilaya, à l’instar de l’hôpital 60 lits à Tin-Zaouatine, rappelant que 160 jeunes de la région bénéficient d’une formation paramédicale, en plus de la formation de 70 sages-femmes, et que 393 autres postes seront ouverts pour couvrir tous les besoins de la wilaya.

Quatre nouvelles ambulances médicalisées ont été accordées pour améliorer les prestations de santé à Tin-Zaouatine, a-t-il ajouté. Inspectant le projet d’un nouveau lycée à Tin-Zaouatine devant être réceptionné pour la prochaine rentrée, le SG du ministère de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a indiqué, pour sa part, que toutes les facilités sont accordées pour la réalisation d’établissements éducatifs à travers les régions frontalières. La visite de la délégation intersectorielle prévue pour hier et aujourd’hui concerne les régions d’In-Guezzam, In-Salah et Tamanrasset, afin d’évaluer l’état des projets de développement à travers cette wilaya de l’extrême Sud du pays, entrant dans le cadre global d’une stratégie de mise à niveau des régions du Grand Sud.

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Salaheddine Dahmoune, est accompagné des secrétaires généraux des ministères des Travaux publics et des Transports, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, de l’Education nationale, ainsi que ceux de l’Habitat, l’Urbanisme et la Ville, les Finances, l’Agriculture, le Développement rural et la Pêche, et les Ressources en eau.