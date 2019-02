Festival international du couscous : Un symbole du patrimoine culinaire

Le plat traditionnel le plus choyé des Algériens a enfin son festival ! Oui, le premier festival du couscous se tient depuis hier au palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger).

Le festival international du couscous «Couscous United by Extra», qui aura lieu au du 4 au 7 février, en est à sa deuxième édition. Plusieurs pays y participent, tels que le Liban, l’Égypte, la Tunisie, la Syrie et l’invité d’honneur la Palestine.

Des recettes aussi délicieuses que diverses y sont présentées, au grand bonheur du public présent en force pour aller à la «conquête» des différentes saveurs de ce célèbre plat qui distingue la gastronomie algérienne. Organisé sous l’égide du ministre de la Culture, pour cette année, les organisateurs ont pour objectif d’atteindre 300 plats des différentes variétés du couscous issues des quatre régions du pays.

«Couscous United by Extra» est un évènement qui réunit des équipes de chefs professionnels venues de sept pays, d’amateurs et aussi de jeunes talents, ainsi qu'un jury composé de 11 experts en art culinaire provenant de plusieurs pays arabes et européens, telle l’Angleterre, et ce travers trois concours. Le but est de faire découvrir et revisiter des recettes de ce plat patrimonial qui a dépassé ses frontières géographiques classiques et son objectif nutritionnel initial, pour devenir une identification et un symbole des habitants d’Afrique du Nord. La manifestation sera ponctuée par des rencontres débats autour du couscous, des expositions et ventes artisanales, des concours des chefs jeunes talents et des concours amateurs.

Dans son intervention, l’ambassadeur de Palestine a évoqué les relations historiques qui unissent son pays et l’Algérie, et rappelé la présence de milliers d’Algériens qui vivent en Palestine et qui ont su imposer le couscous comme l’un des plats les plus appréciés. «Aujourd’hui, le couscous fait partie du patrimoine culinaire palestinien, vu l’influence des traditions algériennes sur nos concitoyens», a expliqué le diplomate.

Partenaire officiel de la deuxième édition du festival, «Extra Benhamadi», en tant qu’opérateur économique algérien, «s’intéresse à la promotion du couscous au niveau national comme à l’international», a souligné Mourad Benhamadi, patron de l’entreprise filiale du groupe Condor. En effet, «Gerbior, à travers ses trois marques, à savoir Extra Benhamadi, Lella et Zyna, exporte déjà vers plusieurs pays, à l’instar du Canada, de la France, de la Belgique, du Bénin, du Niger, de la Mauritanie et de la Libye, avec un plan d’expansion qui vise plusieurs autres pays durant l’année 2019», a ajouté M. Benhamadi

Détenteur du label «Basma Djazayria», depuis 2016, «Extra Benhamadi» confirme son engagement et son positionnement dans le domaine agroalimentaire, en s'impliquant dans les événements visant à promouvoir l'économie nationale, comme cela a été le cas dans plusieurs foires et Salons nationaux et internationaux.

Mohamed Mendaci