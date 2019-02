Enseignement supérieur : M. Hadjar reçoit les ambassadeurs palestinien et soudanais

Le renforcement de la coopération dans le domaine de l'Enseignement supérieur a été abordé au cours de l'audience accordée, hier à Alger, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, M. Louaï Mahmoud Aïssa, indique un communiqué de ce ministère. «Les entretiens ont porté essentiellement sur les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage les liens de coopération entre les deux pays, particulièrement dans le domaine de la formation supérieure où un grand nombre d'étudiants palestiniens poursuivent leurs études au sein des universités et des grandes écoles algériennes», précise la même source. Chaque année, le gouvernement algérien accorde des bourses d'études au profit d'étudiants palestiniens dans plusieurs filières et spécialités scientifiques, selon le communiqué du ministère. En ce sens, au cours de cette audience, la partie palestinienne a sollicité la partie algérienne pour «une coopération accrue, notamment en matière de prise en charge pédagogique dans les différentes disciplines, et particulièrement en post-graduation».