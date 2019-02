Algérie - Soudan : Renforcer la coopération bilatérale

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, a examiné, hier à Alger, avec l'ambassadeur du Soudan en Algérie, Elabeid Mohamed Elabeid, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine parlementaire, indique un communiqué de l'APN. Les deux parties ont réaffirmé la détermination des deux pays à «consolider et à élargir les domaines de coopération, eu égard aux potentialités et nombreux facteurs incitatifs à sa concrétisation sur des bases solides et à la recherche des opportunités d'investissement offertes», notamment à la lumière des «relations fraternelles séculaires liant les deux peuples à tous les niveaux», précise le communiqué. Le président de l'APN a mis l'accent sur l'impératif d'«intensifier les rencontres et d'échanger les visites qui sont à même de hisser les relations au niveau des aspirations des deux peuples frères, et de trouver des solutions aux préoccupations communes».

À ce propos, M. Bouchareb a annoncé «l'installation prochaine du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Soudan, une occasion offerte pour réactiver l'action parlementaire entre les deux pays et donner un nouvel élan à la coopération entre les deux institutions parlementaires», ajoute la même source. À cette occasion, le président de la chambre basse du Parlement a rappelé «les positions de la politique étrangère de l'Algérie, basées sur le respect de la souveraineté des pays, le principe de non-ingérence dans leurs affaires internes, et le soutien des efforts de règlement pacifique des crises et du droit des peuples à l'autodétermination». Pour sa part, l'ambassadeur soudanais s'est félicité des «relations privilégiées liant les deux pays et leur profondeur historique et culturelle», d'où la nécessité «de consolider et de hisser le niveau des relations économiques et des échanges commerciaux».