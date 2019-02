Manuels scolaires : Vers la révision des programmes

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, qui a effectué, hier et avant-hier, une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a visité plusieurs structures qui se sont distingués au cours des examens scolaires, comme le lycée Aïssa-Hamitouche, pour le baccalauréat, et le CEM Abdelkrim-Agoune, pour le BEM. Elle a également inauguré un CEM à El-Achir et un lycée à El-Mehir.

Elle a salué les efforts fournis par les responsables du secteur avec l’aide des autorités locales pour améliorer les résultats scolaires comme elle a rencontré des chefs d’établissements et les inspecteurs d’éducation pour une séance de travail en qualifiant le débat de sincère pour évoquer les problèmes liés à la maintenance des établissements ainsi que les questions pédagogiques et réglementaires.

Les aspects sociaux qui prenaient le dessus sur les réunions tenues par le passé ont été évacués, a témoigné Mme Benghabrit qui voit dans ce changement une preuve de leur prise en charge même si des problèmes subsistent dans ce domaine, comme elle l’a reconnu. La ministre qui a rencontré également les représentants des syndicats du secteur a même noté chez ces derniers une entente avec la direction de l’éducation et les autorités locales et même entre eux. Ce qui n’est pas le cas dans les autres wilayas a-t-elle noté.

Interrogé sur l’état du rapport avec les partenaires sociaux au niveau national, Mme Benghabrit qui a souligné que son département ministériel a apporté les précisions nécessaires sur plusieurs préoccupations de ces partenaires, a déclaré qu’elle attend la réponse des syndicats au projet de procès verbal qui leur a été proposé.

« Nous sommes prêts à d’autres rencontres pour enrichir ce projet », a précisé la ministre de l’éducation nationale.

« Ce partenariat n’est pas nouveau. Nous avons des commissions qui travaillent depuis longtemps avec ces derniers sur plusieurs sujets », a-t-elle rappelé donnant l’exemple des œuvres sociales. Ces commissions sont d’accord sur 90 pour cent des points autour de ce point, a-t-elle expliqué.

Pour le décret de 2014, Mme Benghabrit a affirmé que son application se fera après la réunion de la commission mixte instituée avec la fonction publique et le ministère des finances. « Nous attendons la fin des travaux de cette structure chargée de l’examen des procédures d’application pour commencer à le faire », a indiqué la ministre de l’éducation nationale.

Le protocole qui permet de gérer le secteur pendant les perturbations comme c’est le cas en cas de grève ou d’événements négatifs à l’instar des épidémies ou de catastrophes permet selon la ministre de l’éducation nationale d’anticiper ces derniers.

« On avait le choix entre attendre ces phénomènes et réagir en victimes ou les prévoir, a précisé Mme Benghabrit qui a affirmé que son département n’a fait qu’institutionnaliser des décisions déjà prises par les directeurs dans pareille situation.

La ministre de l’éducation nationale qui a expliqué que les nouveaux manuels respectent tous le référentiel arrêté en 2011, a déclaré qu’il est temps d’évaluer cette expérience ; ce dont s’occupe le conseil national des programmes composé d’experts, de cadres et d’enseignants. « Nous devons arriver à une cohérence des programmes à la fois dans toutes les matières et à travers tous les paliers », a indiqué Mme Benghabrit qui n’a pas manqué d’évoquer un vide normatif dans l’évaluation des programmes.

La ministre qui attend un premier rapport de ce conseil à la fin du mois n’a pas écarté la possibilité de réviser aussi les programmes que les manuels scolaires.

