M. Necib : Une solution durable pour la Wilaya

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a évoqué hier les risques d’inondations auxquels est exposée la wilaya d’Annaba, et a plaidé pour la mise en place de plan de protection des communes d’El Bouni, Sidi Amar et El Hadjar. Ce plan débute, a-t-il précisé, par le traitement des oueds, des cours d’eau et des réseaux d’assainissement et des stations de refoulement et relevage des eaux pluviales. Ce travail sera mené en coordination avec certains organismes, notamment l’Agence nationale des ressources en eau dont le rôle est de donner l’alerte en cas d’inondations, a-t-il argumenté, citant dans ce cadre le lancement des travaux de réalisation du barrage de Bouhdid.



M. Zaalane : réparer les routes



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a annoncé, de son côté, l’octroi d’une enveloppe financière de 70 milliards de centimes pour la réparation des routes et ouvrages d’art touchés par les inondations des 24 et 25 janvier derniers. Les cadres et les travailleurs de Sider El Hadjar ont honoré le Président de la République en signe de reconnaissance des efforts qu’il a consentis au profit de leur unité de production.

Lors d’une séance de travail qui s’est tenue au siège de la wilaya, le ministre de l’Intérieur a fait savoir devant la société civile et les élus locaux que pareilles inondations se sont déjà produites à Annaba en 1973 et 1982, réitérant la poursuite des efforts à partir des différents programmes pour faire face aux calamités naturelles avec la mise en œuvre d’opérations urgentes. Il admet que la situation de certaines habitations dans deux cités est à la fois inquiétante et désolante. «Ce qui nous a conduits à prendre des mesures pour reloger les familles qui vivent dans des conditions précaires», a-t-il rassuré.

B. Guetmi