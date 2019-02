Tourisme : Miser sur la qualité et les tarifs

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud, a insisté, hier à Alger, sur la nécessité d’accorder davantage d’importance à la qualité des produits et aux tarifs des services.

Lors d’un point de presse organisé en marge de sa visite au Salon international des équipements et services pour l’hôtellerie, la restauration et les collectivités (SIEL), qu'abrite le palais des Expositions de la Safex à Alger, qui sera clôturé aujourd’hui, il a souligné que «pour faire face à la concurrence, les investisseurs locaux doivent proposer des produits de qualité et des prix raisonnables».

Il a rassuré qu’il va mettre en place «des moyens nécessaires et d’instaurer un climat favorable pour accompagner les entreprises nationales dans leur investissement et leur développement». Il a insisté dans ce sens sur la nécessité pour les entreprises nationales de renforcer la coopération avec leur partenaires étrangers, dans l’objectif, entre autres, d’acquérir des connaissances et le savoir-faire.

En réponse à une question sur le manque des infrastructures et des espaces disponibles pour les congés d’hiver, il a indiqué qu’un programme est déjà mis en place pour la réalisation des infrastructures au niveau des régions montagneuses et la réhabilitation des infrastructures endommagées durant la décennie noire.

Le ministre a rappelé qu’une convention était signée en juin dernier entre son département et celui de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Elle porte essentiellement sur la promotion de l’écotourisme et la valorisation du patrimoine écologique. S’agissant de l’hygiène au niveau des hôtels, M. Benmessaoud a affirmé qu’il va appliquer des sanctions les plus sèvres à l’encontre des infrastructures qui n’accordent pas d’importance à cet aspect.

Il a mis l’accent sur le programme de réalisation des hôtels à l’intérieur et au sud du pays.

Les réalisation sont en train d’enregistrer une dynamique constante, citant, à titre d’exemple, la wilaya d’Adrar, où le nombre des hôtels est de l’ordre de 120, dont 45 sont en cours de réalisation. Il a annoncé, à ce propos, qu’un projet portant sur la réalisation des complexes hôteliers à Djanet, Timimoune et Béni Abbès sera présenté prochainement au gouvernement. Concernant ce Salon, il a indiqué qu’il constitue une opportunité idoine pour nouer des contacts et de prendre connaissance des nouvelles technologies et de nouveaux produits.

À ce titre, l’organisatrice du Salon, Mme Goucem, a indiqué que «depuis son lancement, il a accompagné la montée en puissance du secteur de l’hôtellerie. Son développement est corrélé à celui d’un secteur économique en croissance continue. Il est devenu, au fil des années, l’événement référence en matière d’équipements et services hôteliers».

Cette 13e édition a regroupé près de 97 exposants algériens et étrangers venus pour faire connaître des produits et équipements entrant dans l'ameublement et la décoration des hôtels. Dans ce cadre, les organisateurs ont affirmé que cette manifestation, devenue désormais un rendez-vous annuel, «s'emploie à la vulgarisation des nouveautés et évolutions dans les domaines d'hôtellerie et de la restauration au niveau national».

Makhlouf Ait Ziane