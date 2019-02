Conseil national des droits de l’homme : Installation des correspondants locaux

Dans le cadre du renforcement de ses bureaux locaux, et de la consolidation de ses instances, la présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki, a présidé, dimanche, la cérémonie d’installation des correspondants de la région du sud-est du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), au niveau du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (CRSTRA) de Biskra.

À cette occasion, Mme Benzerrouki a souligné que son instance «œuvre, dans le cadre de la structuration du conseil, à installer des correspondants à travers les wilayas, parmi des personnalités sensibles à la question des droits de l'homme, en vue d'assister les délégués régionaux dans leurs efforts pour concrétiser les principes des droits de l'homme», rapporte l’APS. Cela va dans l’objectif de concrétiser une approche collaborative de proximité afin de mieux faire le point sur les problématiques liées à la promotion, à la défense et à la préservation des droits de l’homme en Algérie. La présidente du CNDH a également précisé que «les développements universels visant à conforter la dignité humaine et les engagements internationaux, en vue de concrétiser un développement économique, social et environnemental durable, font désormais partie intégrante de la réalité». À cet effet, elle souligne le fait que le CNDH ne cesse de réitérer ses appels aux acteurs institutionnels et non institutionnels à poursuivre la voie prônée par les hautes autorités du pays à consolider l'édification de l'État de droit et à ancrer davantage la promotion des droits de l’homme dans la pratique quotidienne de tout un chacun.

Dans le même contexte, la présidente du CNDH a signalé que «l'Algérie s'est consacrée à réaliser les Objectifs de développement durable (ODD), notamment l'éradication de la pauvreté, la prise en charge en matière de santé et d’emploi, la suppression de la discrimination hommes-femmes et la préservation de l'environnement.

Il faut rappeler, dans ce sillage, que les efforts de notre pays, pour la mise en œuvre des 17 objectifs inscrits aux ODD pour l'Algérie, ont été à maintes reprises salués par les différents représentants des organismes de l’ONU présents en Algérie. Il s’agit, entre autres, de l’éradication de la pauvreté sous le seuil international de 0.8%, la scolarisation primaire de tous les enfants, la représentation féminine au Parlement (+31%), ainsi que la réduction de la mortalité mère/enfant.

Nommés également «Objectifs mondiaux», les ODD sont «un appel universel» lancé en 2000 autour de 17 grands objectifs déclinés en 169 cibles, afin, globalement, d’«éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité».

«Ce programme, piloté par 14 agences, des programmes et des fonds onusiens présents en Algérie, en plus de 11 autres non résidents, permet d'appuyer les stratégies nationales de développement dans différents domaines, et ce dans le cadre d'un partenariat stratégique, impliquant l’Algérie vis-à-vis de ses engagement en faveur d'un développement socio-économique durable et solidaire».

Le programme a pour objectif d'améliorer la santé et l'éducation, d'assurer, notamment l'emploi durable et décent ou encore combattre les changements climatiques, ainsi que les inégalités hommes/femmes, les violences faites aux femmes et jeunes filles, à travers la mise en place d'un partenariat global pour «la promotion des institutions efficaces et le soutien à la bonne gouvernance». À noter que la délégation régionale du Sud-Est, installée en novembre 2017 à Biskra, compte de nouveaux correspondants installés aujourd'hui pour représenter les wilayas d’Ouargla, Illizi, Ghardaïa, Biskra, El-Oued et de Tamanrasset. L’installation des correspondants des délégations régionales des droits de l’homme vise à fournir une assistance pour suivre l’évolution sur le terrain de la situation en matière de violation des droits de l’homme, à travers tout le pays, et d’établir des règles permettant aux citoyens de connaître leurs droits et de les exercer.

Toues ces démarches sur le terrain viennent confirmer les propos de la présidente de cette instance, qui a déclaré à maintes reprises que ce conseil est venu «consacrer les réformes initiées par le Président de la République, avec pour ambition d’œuvrer à la promotion des droits de l'homme», à travers des actions sur le terrain, la formation continue des acteurs dans ce domaine et la proposition de promouvoir l'enseignement des droits de l'homme dans le milieu éducatif, universitaire et social.

Tahar Kaidi