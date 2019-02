Loi sur la santé : Élaborer les textes réglementaires

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a tenu, hier à Alger, une réunion de travail et de concertation avec le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO), consacrée à l'examen des méthodes d'organisation de cette profession, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, plusieurs axes ont été examinés, dont «l'organisation et l'amélioration des conditions d'exercice de cette profession, la définition des conditions de désignation des pharmaciens-assistants et l'organisation de la garde». La rencontre a été l'occasion d'entamer «l'élaboration de textes réglementaires, conformément à la nouvelle loi sur la santé», et ce, dans la dynamique du processus lancé, l'année dernière, par le ministère de la Santé visant l'élaboration de ces textes, au sujet desquels le ministre avait appelé tous les acteurs du secteur «à participer à leur préparation».

Dans son allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture des 8es Rencontres internationales de Pharmacie d'Alger (RIPA), tenues en octobre dernier, le ministre avait indiqué que la profession de pharmacien «a besoin, plus que jamais, d'une réglementation, tant au niveau hospitalier que des officines privées», mettant en relief le rôle «central et déterminant» que le pharmacien doit assumer, «étant la seule personne habilitée à gérer les produits pharmaceutiques». «De nouvelles décisions» ont été prises en ce sens, avait précisé le ministre, qui obligent tout établissement de santé public ou privé à recruter des pharmaciens chargés de gérer les produits pharmaceutiques, outre l'octroi d'autorisations aux pharmaciens privés, en vue de recruter un ou plusieurs pharmaciens-assistants qui exerceront, sous leur responsabilité personnelle, l'activité de pharmacien.

Dans ce cadre, M. Hasbellaoui a rappelé que la nouvelle loi sur la santé avait autorisé la création de conseils nationaux et régionaux de déontologie pharmaceutique, qui devront contribuer à la réglementation de la profession «selon des pratiques conformes à l'activité pharmaceutique», affirmant que la nouvelle loi sur la santé a accordé «une attention particulière» à la promotion et au développement du secteur pharmaceutique. L'article 206 de la nouvelle loi sur la santé stipule que «l'Etat soutient, à travers des mesures incitatives, la production nationale et encourage la recherche et le développement pharmaceutiques, notamment par la promotion de l'investissement dans ce domaine».