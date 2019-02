Journée d'information de lutte contre le cancer : Le malade au centre des préoccupations

« Un budget de 63 milliards de dinars a été consacré pour l’acquisition des médicaments pour le traitement des cancers, ce qui représente plus de 59% de l’ensemble des achats de la Pharmacie centrale des hôpitaux pour l’année 2018 », a déclaré, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février de chaque année, M. Mokhtar Hasbellaoui a souligné la mobilisation des ressources et des moyens financiers et humains pour optimiser la prise en charge des malades atteints du cancer. « Nous ne pouvons pas évoquer la question de la lutte contre le cancer sans souligner l’engagement pris par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a fait du plan anti-cancer en Algérie une priorité sanitaire nationale, en l’incluant dans son programme», a tenu à rappeler M. Hasbellaoui. Cette journée, organisée au Centre familial de la CNAS de Ben Aknoun, a été mise à profit par le ministre de la Santé pour évaluer le bilan de ce qui a été réalisé par son secteur et tracer de nouveaux objectifs pour le parachèvement de la mise en œuvre du plan national anticancer, pour lequel l’Etat a consacré une importante enveloppe financière. M. Hasbellaoui a mis en exergue les efforts consentis par l'Etat dans le but de garantir une meilleure prise en charge des malades atteints du cancer. En matière d’offre de soins d’oncologie médicale en chimiothérapie, le ministre a indiqué que 41 services et 77 unités sont fonctionnels et couvrent les 48 wilayas, tout en faisant état de l’amélioration de l’offre en radiologie qui, selon lui, se traduit aujourd’hui par l’existence de 43 accélérateurs linéaires fonctionnels, contre 7 accélérateurs en 2013. A cet effet, il a mis en exergue la mise en service, jeudi dernier, du Centre de lutte contre le cancer de Draâ Ben Khedda, à Tizi-Ouzou, et l’ouverture prochaine d’un centre à El Oued, suivi d’un autre à Adrar au premier trimestre de cette année, et celui de Laghouat sera réceptionné à la fin du deuxième trimestre. «Le Président de la République a donné des instructions pour réserver deux accélérateurs de plus pour le traitement de radiothérapie aux hôpitaux de Ouargla et Tamanrasset», a ainsi indiqué le ministre.



Hasbellaoui : «42.000 nouveaux cas de cancer chaque année en Algérie, soit une incidence de 103, 3 nouveaux cas sur 100.000 habitants.»



Selon M. Hasbellaoui, la réalisation de ces nombreux CAC a permis de réduire de manière sensible les rendez-vous accordés aux malades pour la chimiothérapie et la radiothérapie et autres traitements nécessaires. « Ces centres anticancéreux présentent aussi, il faut le dire, une prise en charge optimale telle que le requièrent les normes internationales », a-t-il souligné, faisant savoir au passage que «l'Etablissement hospitalo-universitaire Mohamed-Lamine- Debaghine (ex-Maillot) a également bénéficié, dans le cadre des réalisations de l'Etat en matière de prise en charge du cancer, de deux appareils de traitement et d'un service d'une capacité d'accueil de 140 lits et de 7 nouvelles salles d’opération consacrées aux traitements des enfants atteints du cancer. Pour le premier responsable du secteur de la Santé, le cancer demeure toujours parmi les premières causes de décès dans le monde, une pathologie qui constitue le premier souci des organisations sanitaires mondiales.

En plus du fardeau économique et des importantes charges financières ayant impacté lourdement les Etats de par le monde. Faisant l'état des lieux de cette maladie en Algérie, le ministre a relevé que les données épidémiologiques des cancers issues du Réseau national des registres des cancers mis en place par les services du département de la santé, démontrent une ascension sans précédent des cancers en Algérie, à l’instar des autres pays du monde. Il a, à ce sujet, indiqué que les directeurs de la santé ont été instruits à l’effet d’accélérer la validation des résultats des registres nationaux du cancer, permettant de donner une meilleure visibilité sur la situation en Algérie. «Ce sont 42.000 nouveaux cas de cancer qui sont enregistrés chaque année en Algérie, soit une incidence de 103, 3 nouveaux cas de cancer sur 100. 000 habitants», a estimé M. Hasbellaoui. «D’après les registres du cancer du colon, des poumons, la prostate, la vessie et l’estomac, sont les plus répandus chez les hommes, alors que chez les femmes, le cancer du sein occupe toujours la tête du classement», a fait savoir le ministre. Pour lui, l’année 2019 devrait constituer une étape déterminante dans la réalisation du plan anti-cancer pour relever d’autres défis inclus dans le plan de lutte (2020-2024), notamment dans les domaines de la formation, le dépistage, la sensibilisation et la recherche scientifique.



Zemali : «80 milliards de dinars consacrés aux établissements de santé pour 2019»



De son côté, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a rappelé les décisions judicieuses prises par le Chef de l’Etat en matière de lutte contre le cancer. Dans son intervention, M. Zemali a évoqué une série de mesures qui entrent dans le cadre du plan national anti-cancer, qui a mobilisé tous les secteurs autour d’une stratégie mettant le patient au centre des préoccupations. Partant de cette vision, dira le ministre, «la contribution du secteur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans cette démarche, en coordination avec le secteur de la Santé, est tout aussi essentielle qu’importante et concerne tous les aspects ayant trait à la lutte contre le cancer, de la prise en charge médicale, la prévention ainsi que le dépistage précoce». Il a, dans ce contexte, rappelé le rôle des services de l’inspection du travail à travers le territoire national dans le contrôle des conditions de travail et le respect des règles sanitaires et de sécurité sur les lieux de travail.

Le ministre a souligné la contribution du département de sécurité sociale dans l’effort consentis par l’Etat pour le dépistage précoce des pathologies cancéreuses. Concernant la prise en charge médicale des patients, M. Zemali a souligné le financement annuel des établissements de santé publics. «Le montant forfaitaire y afférent s’élève à 80 milliards de dinars pour 2019, outre le remboursement de plus de 4.000 types de médicaments, entre autres, les antidouleurs qui font l’objet d’une forte demande par les malades atteints de cancer», a expliqué le responsable du secteur de la Sécurité sociale.

De son côté, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé en Algérie, le Dr François B. Nguessan, a abordé la situation de cette pathologie en Afrique et dans le monde. Pour le représentant de l’OMS, le cancer reste l'une des premières causes de mortalité dans le monde et le nombre de nouveaux cas et la mortalité cancéreuse sont en augmentation. «18,1 millions de nouveaux cas de cancers ont été enregistrés en 2018, causant le décès de plus de 9,6 millions de personnes», a informé le Dr François B. Nguessan, précisant que si les tendances actuelles persistent, la morbidité cancéreuse en Afrique pourrait doubler, passant de 1.055. 172 nouveaux cas de cancers, en 2018, à 2. 123.245 nouveaux cas de cancer à l'horizon 2040.

Kamélia Hadjib